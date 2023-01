Sam Vandoorne volgt Ilse Coopman op als voorzitter van Jong N-VA Brugse Vrije

Jong N-VA Brugse Vrije, die de N-VA-jongeren uit Brugge en omstreken verenigt, heeft een nieuwe voorzitter. Sam Vandoorne uit Zedelgem volgt Ilse Coopman op.

“Na acht jaar was het tijd om ander jong geweld een kans te geven. Ik blijf mijn engagement houden en hoop vooral jongeren een stem te geven in de gemeenteraad”, aldus Ilse Coopman, die in januari Dirk Barbier vervangt in de Brugse gemeenteraad. Ze blijft wel voorzitter van Jong N-VA Brugge. Sam Vandoorne, die eerder ondervoorzitter was, is tevreden dat hij het werk met de ploeg voort kan zetten. “En dat is politiek op een aangename manier onder de jongeren brengen.”

Daarnaast werden sterkhouders Branco François (Beernem) en Arnout Verstraete (Oostkamp) herverkozen als respectievelijk ondervoorzitter en penningmeester. Dylan Volckaert (Torhout) kreeg het vertrouwen als nieuwe secretaris van de afdeling. Op de foto herkennen we Pol Van Den Driessche (peter), Nele Caus (meter), Dylan Volckaert (secretaris), Tijl Lingier (bestuurslid, Brugge), Ilse Coopman (bestuurslid), Branco Francois (ondervoorzitter), Sam Vandoorne (voorzitter) en William Brysse (bestuurslid, Beernegem).

Ontbreken op de foto: Emma Casteleyn (bestuurslid, Zedelgem), Lars De Coster (bestuurslid, Zedelgem), Dieter Cnockaert (bestuurslid, Jabbeke), Julian Lopez (bestuurslid, Oostkamp), Arnout Verstraete (penningmeester) en Xander Loeters (Oostkamp).

(ON/gf)