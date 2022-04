Ruiseledenaars reageren lauwtjes op fusieplannen: “Veel zal er niet veranderen, zeker? Zolang het gemeentehuis maar open blijft”

Daags na de voorstelling van de ambitieuze fusieplannen tussen Ruiselede en Wingene lijkt de Ruiseledenaar eerder zijn schouders op te halen. “Wij blijven Ruiselede. Punt. Van ons zal je geen Wingenaars maken.”

Het Molendorp, zoals Ruiselede liefkozend genoemd wordt, ontwaakte niet met een kater na de bekendmaking van de fusieplannen. Op politiek niveau zorgt het nieuws misschien voor een kleine aardbeving, de man is de straat lijkt er absoluut niet wakker van te liggen.

Tijdens onze rondgang door het op een dinsdagvoormiddag erg rustig dorpscentrum is gelatenheid de teneur. “Dat zal toch allemaal niet veel uitmaken”, vindt Beatrice Vanslambrouck (69), een rasechte Ruiseleedse.

“Ik ben hier geboren en getogen en hecht best wel waarde aan deze plek. Zolang we onze naam mogen behouden, is het voor mij allemaal goed. Eerlijk? Ik ben er écht niet mee bezig. Het enige wat ik hoop, is dat ons mooie gemeentehuis open kan blijven.”

Dat haar geliefde Ruiselede op 1 januari 2025 in zee gaat met Wingene, vindt ze ergens ook logisch. “Die schaalvergroting zie je overal. Op lokaal niveau kan je dat niet tegenhouden, hé. Wel leuk: straks woont onze hele familie weer in hetzelfde dorp. Mijn ene dochter woont in Ruiselede, mijn andere in Wingene. Zij heeft me al een berichtje gestuurd: straks zijn we weer dorpsgenoten.”

Hét gespreksonderwerp aan de toog

De uitbaters van café De Plaetse – zoals de naam het ook verraadt: pal in het centrum van het dorp – zijn dan weer Wingenaars die in Ruiselede werken. “We wonen in Sint-Jan (gehucht van Wingene, red.), maar runnen sinds augustus 2019 dit café”, zeggen Gisèle Degraeve (58) en Axel Leeman (52). “Ergens belichamen we nu al de inwoner van de toekomst”, lachen ze.

“Neen, wij vinden de fusie geen slecht plan. Ruiselede blijft zo bij West-Vlaanderen. Bij een fusie met Aalter waren we deze gemeente kwijt aan Oost-Vlaanderen. We zijn er zeker van dat de Wingenaar en Ruiseledenaar met elkaar zullen accorderen.”

Gisèle Degraeve van café De Plaetse. © WME

De fusieplannen zijn alvast hét gespreksonderwerp aan de toog. “Maar veel tegenstand voelen we niet. De Ruiseledenaar is van nature een brave mens. Trouwens, met amper 5.500 inwoners is deze gemeente ook te klein om alleen te blijven. Dit is de natuurlijke gang van zaken.”

In café De Nieuwe Muide, iets verderop richting Aalter, halen de stamgasten de schouders op. Jacky Derudder (77) schudt het hoofd. “Een echte mening heb ik nog niet”, zegt hij, terwijl hij zijn versgetapte pils aan de lippen zet.

Jacky Derudder. © WME

“Maar of we ons gaan verbeteren, dat moet ik nog zien. ‘t Is hier klein en fijn, hier kennen we elkaar nog. Moeten we straks voor al onze papieren naar Wingene? Ik mag het hopen van niet.”

“Eén iets weet ik zeker: van ons zal je geen Wingenaars maken. Wij blijven Ruiseledenaar. Punt. Mijn pintjes blijf ik hier drinken. En mocht De Nieuwe Muide ooit sluiten, dan vind ik wel een andere stamplek in Ruislé!”

Extra ‘lopinge’?

Aan de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopeningskerk haast Veerle Florial zich naar de apotheek, ook al een Wingenaar die in Ruiselede aan de slag is.

De 57-jarige dame verhuisde vijf jaar geleden van Brugge naar Ruiselede. “Ik vind hier eindelijk wat mijn weg en nu krijg ik die fusie in de maag gesplitst”, zucht ze. “Ik vind de samensmelting met Wingene totaal onlogisch. Dat er fusies nodig zijn, alle begrip. Maar opteer dan toch voor Aalter of Tielt, op amper zeven kilometer van hier. Naar Wingene is het begot dertien kilometer!”

Veerle Florial. © WME

De Brugse Ruiseledenare hoopt dat de dienstverlening onder haar intussen vertrouwde kerktoren gegarandeerd zal blijven. “Voor alles naar centrum-Wingene moeten tuffen, zal voor veel extra lopinge zorgen. Daar heb ik absoluut geen zin in.”

Dat de gemiddelde Ruiseledenaar zich weinig van de fusieplannen aantrekt, vindt Veerle de normaalste zaak ter wereld. “Het zijn vriendelijke mensen, maar erg op zichzelf gekeerd.”

“Een grensgeval tussen West- en Oost-Vlaanderen met een compleet eigen taaltje. We mogen nog met de rest van de regio fuseren, Ruiselede zal altijd zijn eigenheid behouden.”