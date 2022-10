Ruiselede houdt op 27 november volksraadpleging over fusie met Wingene

Zij die een spervuur van vragen en reacties verwachtten op de gemeenteraad van donderdag over de organisatie van een volksraadpleging voor de fusie met Wingene kwamen van een kale reis terug.

De behandeling verliep rustig en sereen. Raadslid Chris Hullebusch vroeg wie de geplande infosessies in de week voor de ‘stembusslag’ zou organiseren en monitoren. Reactie van burgemeester Greet De Roo: “Er zullen vijf infosessies zijn, waarvan drie in Ruiselede. Bureau Mondea, dat eerder al advies gaf over het ingediend verzoekschrift voor een referendum, zal nu ook begeleiden en waar nodig bijsturen.”

De vraag voor een volksraadpleging was gesteund door 1437 handtekeningen van inwoners. Duidelijk genoeg om aan de minimale voorwaarden te voldoen. De volksraadpleging vindt plaats op zondag 27 november. De vraag die daarbij gesteld zal worden luidt: ‘Moet Ruiselede met Wingene fuseren op 1 januari 2025?’

Een gewone verkiezingsdag en een volksraadpleging vertonen wat analogie, maar ook enkele verschilpunten. Men mag stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar en er is geen opkomstplicht. Het aantal stemmen wordt pas geteld wanneer 25% van het aantal inwoners gaat stemmen. Het resultaat is ook niet bindend.

Meer praktische informatie zal te verkrijgen zijn op de site www.ruiselede.be/volksraadpleging. Eind oktober valt een infobrochure in alle brievenbussen.

Al bij al een rustige zitting, die weer na amper een half uurtje beëindigd werd. (RV)

