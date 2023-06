Ruim honderd Tieltenaars wonen infovergadering bestuurskrachtanalyse bij: “Als we naar een fusie gaan, dan moeten we het goed doen”

Donderdagavond werd in de Europahal in Tielt tekst en uitleg gegeven bij de resultaten van de bestuurskrachtanalyse. Daaruit blijkt dat een fusie tussen de gemeenten Tielt, Meulebeke en Pittem de administratieve en financiële slagkracht van de drie gemeenten zou kunnen versterken. Een beslissing is er nog niet genomen, maar de Tieltenaars lijken er wel voor open te staan.

Een eventuele fusie zou vooral op vlak van gedeelde expertise en personeel voordelen bieden. Uit de analyse blijkt dat bepaalde diensten in Pittem en Meulebeke erg krap zitten. Tielt heeft op dat vlak wel wat meer marge doordat de stad een centrumfunctie heeft. Volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) kan een fusie ook voor gedeelde investeringen, zoals het nieuw zwembad, de langverwachte vervollediging van de ring rond Tielt of pakweg een eigen hoogtewerker voor de technische diensten een verschil maken. Tot slot is er ook een financieel voordeel, zeker als er gefusioneerd wordt voor 1 januari 2024. Dan wordt de schuldenlast door Vlaanderen namelijk met 500 euro per inwoner verminderd, goed voor 19 miljoen euro extra ademruimte. Dat houdt wel in dat de intentie tot fusie al in juli op de gemeenteraad van de drie gemeentes goedgekeurd moet worden.

“Een fusie lijkt me een heel logische stap”, reageert Marc Deconycnk. Hij was opvallend genoeg op alle drie de infovergaderingen in de drie gemeentes aanwezig. “Ik ben een beetje een speciaal geval. Ik ben opgegroeid in Tielt, verhuisde later naar Pittem en ik woon nu in Meulebeke. “Vooral in Pittem twijfelt men, maar ik ben voorstander. We hebben net gehoord dat de dienst burgerzaken in Pittem al een dag per week dicht is omdat er geen personeel is. Wat kan je tegenwoordig nog doen als kleine gemeente alleen? Mensen uit Meulebeke en Pittem doen sowieso nu al vaak een terrasje op de markt van Tielt, terwijl de jongeren ook in Tielt naar school komen. Ik begrijp dat mensen vrezen voor een verlies van identiteit, maar een Meulebekenaar of een Pittemnaar zal altijd een Meulebekenaar of een Pittemnaar blijven. Net zoals iemand van Schuiferskapelle nog steeds een Schuiferskapellenaar is. Al vind ik wel dat de dienstverlening voor de burgers in Meulebeke en Pittem behouden moet blijven.”

Wijsheid

Ook Fons Vandormael was aanwezig op de infovergadering en droeg vanuit het publiek een steentje bij. “Vermoedelijk zullen de temperaturen bij de drie partners in de komende maanden flink stijgen, terwijl dit ongetwijfeld ook in de verschillende gemeenteraden de gemoederen zal verhitten. Er zit logica in dit verhaal en er liggen veel opportuniteiten in het verschiet, maar Tielt moet de wijsheid hebben om de afstand met de Meulebekenaars en de Pittemnaars zo klein mogelijk te maken door goed te communiceren. Er zal wat ‘massagewerk’ nodig zijn. Als we dit doen, moeten we het goed doen. Verzuring moeten we vermijden. De vrees dat de kern de rest zal uithollen zal er zeker zijn.”

In juli wordt de knoop over een mogelijke fusie doorgehakt. (SV)