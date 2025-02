Ruben Soens is nieuwe voorzitter CD&V Menen

Gemeenteraadslid Ruben Soens uit Lauwe is verkozen tot de nieuwe voorzitter van CD&V Menen. Hij is docent boekhouden aan diverse universiteiten en hogescholen. Ruben is ook gewezen voorzitter van de jeugdraad.

Hij volgt Fré Vandamme op, die in juni vorig jaar CD&V de rug toekeerde en onafhankelijk ging zetelen. Ruben Soens was in de vorige legislatuur ook gemeenteraadslid. Hij stond in oktober 2018 voor het eerst op de lijst en stond op de derde plaats. Nu fungeert hij als fractieleider van de meerderheidspartij.

Brug bouwen

“Ik heb me kandidaat gesteld als voorzitter omdat ik geloof in de kracht van samenwerking en de positieve impact die CD&V in Menen kan hebben”, klinkt het. “Onze centrumpartij staat voor waarden als betrokkenheid, nabijheid en verantwoordelijkheid, en ik wil me inzetten om die verder te versterken. Daarnaast wil ik een brug bouwen tussen de verschillende generaties en profielen binnen onze partij, zodat we samen werken aan een sterk en toekomstgericht beleid voor onze stad.”

Prioriteit

“Mijn belangrijkste prioriteit is het versterken van de band met de inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem. Dit wil ik doen door nog meer in te zetten op dialoog en inspraak, zodat we beter begrijpen wat er leeft en daar effectief op kunnen inspelen. Daarnaast wil ik onze partij dynamischer en toegankelijker maken, met ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Concreet betekent dit onder andere dat we meer activiteiten en ontmoetingsmomenten organiseren, zodat we rechtstreeks in contact staan met de mensen en hun zorgen en wensen kunnen meenemen in ons beleid. Naast mijn nieuwe aanstelling als voorzitter is het ook onze wens om onze jongerenafdeling terug nieuw leven in te blazen. We willen met onze partij graag zoveel mogelijk van onze verkiezingsbeloftes waar maken. We zullen nog in samenspraak met ons hoofdbestuur meeschrijven aan de nieuwe beleidsnota.”

Kernteam

“Ons kernteam is ook vernieuwd. Lars Vermeulen zal instaan als nieuwe secretaris en Olivier Calle als nieuwe penningmeester worden. Samen met onze gemeenteraadsleden, onze schepenen en kabinetsmedewerker Herwig, willen we graag onze partij terug stevig op de kaart zetten in Lauwe, Rekkem en Menen.