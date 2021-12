Roos Tack staat heel binnenkort schepenzetel af aan Klaas Carrette: “Het heeft me veel voldoening geschonken”

Eind deze maand draagt Roos Tack (67) officieel de schepenfakkel over aan CD&V-genoot Klaas Carrette (41), maar dankzij het recent voorgestelde belastingreglement om bomen te redden, komt het afscheid er allesbehalve met stille trom. “We waren er al maanden mee bezig, maar – en dat is ook mijn raad voor Klaas – beloof de mensen pas zaken als je zeker bent dat je ze kunt waarmaken.”

Er verschijnt meteen een glimlach op Roos’ lippen als we haar de fameuze Tieltse belasting op het kappen van bomen voor de voeten gooien, zo’n gelaatsuitdrukking die trots verraadt. “We kregen de voorbije dagen al heel wat felicitaties. Uit buurgemeenten, maar ook van steden en gemeenten uit de provincies Antwerpen en Limburg. Onze beslissing is dan ook een Vlaamse primeur. Eentje waar liefst twee jaar werk aan voorafging, want zo’n besluit moet natuurlijk in al zijn facetten juridisch kloppen.”

Roos Tack is de laatste schepen die je van pestgedrag zou beschuldigen; de nieuwe belasting wil de Tieltenaar dan ook eerder sensibiliseren dan een belerend vingertje wezen. “Als schepencollege is het heel moeilijk om goede beslissingen te nemen in rooidossiers. We merkten ook dat veel bomen konden worden gered door een klein beetje tegengas te geven. Bezint eer ge begint…”

Pakkans sluikstorters vergroot

Haar mooiste realisatie in drie jaar schepenambt? Het zal wel. “Maar laat ons ook de recent gerealiseerde sterretjesweide op de Tieltse begraafplaats niet vergeten en de gewijzigde aanpak van de groendienst, wat erop neerkomt dat er niet langer werkmannen zijn die uitsluitend in de deelgemeenten werken. Ze zijn er nog aan de slag, maar maken nu volwaardig deel uit van de groendienstploeg van de stad, wat de sfeer alleen maar ten goede komt en het stadsbestuur een beter overzicht geeft.”

De sluikstortproblematiek blijft een onmiskenbaar probleem, al wist de afscheidnemende schepen van onder meer Openbaar Groen, Afvalbeleid en Sociale Zaken vooruitgang te boeken. “We hebben, net als afvalintercommunale IVIO, verplaatsbare camera’s bijgekocht en bijvoorbeeld aan het station in Aarsele heeft dat al tot de nodige identificaties van sluikstorters geleid. De pakkans is serieus vergroot. Ook blijven we ondergrondse glasbollen bijplaatsen. Zo komen er begin januari twee op de parking tussen de Ringlaan en de sportsite.”

Niet langer OCMW

Als aftredend voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Bijstand verlaat de Kanegemse politica binnenkort ook haar bureau in het Sociaal Huis. “Mensen weer op het rechte pad helpen van wie je achteraf ook nog een bedanking krijgt: dat heeft me zo veel voldoening geschonken… Jammerlijke zaak is dat de coronacrisis nog meer mensen in armoede heeft gestort en dat almaar meer Tieltenaren hun energiefacturen niet meer kunnen betalen. Daarom moet en zal het Sociaal Huis binnenkort nog toegankelijker worden en zal de benaming ‘OCMW’ verdwijnen.”

“Een goede raad: beloof niets wat je niet kunt waarmaken”

Roos Tack zegt het allemaal alsof ze ettelijke legislaturen heeft meegedraaid, maar dat is niet zo. “Toen ik in 2006 voor het eerst deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen, raakte ik meteen verkozen. In de vorige bestuursperiode had ik gezien mijn hoge aantal voorkeurstemmen recht op een schepenzetel, ware het niet dat er een coalitie zonder CD&V werd gevormd.” Tot frustraties en bitterheid heeft dat in haar geval niet geleid, zegt ze. “We konden alleen maar ons best doen in de oppositie en vurig hopen dat het de volgende verkiezingen wel weer prijs zou zijn. Intussen behoedde ik me voor al te veel hokjesdenken: ook de vorige bestuursploeg realiseerde mooie zaken.”

Haar tips voor opvolger Klaas Carrette? “Blijf wie je bent en beloof nooit iets waarvan je niet zeker bent dat je het kunt waarmaken. Die gedachte hield ik altijd voor ogen toen burgers aandrongen om een vergunningskwestie in een bepaalde richting te duwen. Ik drukte hen op het hart dat ik het dossier zou bestuderen, maar dat de uiteindelijke beslissing afhing van een meerderheid in het schepencollege.”

Zorgzame moederfiguur

Daar herkent Klaas Carrette zijn voorgangster helemaal in. “Roos is een zorgzame moederfiguur, iemand die altijd van haar woord is en nooit een mail of telefoontje onbeantwoord laat”, zegt de geboren Menenaar, die van Roos Sociale Zaken en de coördinatie van Kanegem en Schuiferskapelle erft. Hij krijgt er ook ICT en Jeugd bij. “In het Sociaal Huis, waar er ook al eens computerproblemen opduiken, zullen ze hem graag zien komen”, lacht Roos.

Groenbeleid had ook gekund, in feite is Klaas in eigen Kapelle de officieuze groenschepen, zeker sinds de plukroute. “Een realisatie die goed vordert. Komend weekend houden we een tweede plantdag en als we extra landbouwers over de brug krijgen om nog een haagje of wat bomen bij te planten, verwezenlijken we een aantal quick-wins”, aldus Klaas, die eind deze week de eed aflegde in het Bijzonder Comité Sociale Bijstand en afstand doet van het voorzitterschap van CD&V Tielt en van het Bewonersplatform Schuiferskapelle. “Ik kan moeilijk oppositie voeren tegen het bestuur waar ik zelf deel van uitmaak.”

Klaas neemt de komende drie jaar twee dagen per week politiek verlof op bij zijn werkgever Unilin. “Mijn leidinggevenden, die zelf actief zijn in de gemeentepolitiek, zijn op dat vlak begripvol. Het kwam in elk geval nooit in me op om mijn job als teamlead van de IT-servicedesk op te zeggen; daarvoor is het politiek bestel te onzeker.” Of hij tijd zal vinden om te blijven lopen? De puike tijd van 3 u. 40’ in de recentste marathon van Rotterdam smeekt immers om een vervolg… “De middagloopjes met de Unilin-collega’s neemt niemand me af.”

Breien, schilderen en zingen

Roos blijft als gemeenteraadslid zetelen en zal vanaf volgend jaar nog meer tijd vinden voor haar kleindochters Lieze (10), Nore (8) en de tweeling Céleste en Cézanne (13 maanden). “De oudste kleindochters vragen me al lang om voor hen te breien, ik wil dringend enkele schilderwerkjes opknappen thuis, beloofde als vrijwilligster ook de OCMW-kelder op te kuisen en blijf zingen bij Amuzang en Sint-Bavo.” Nee, uit het Tieltse openbare leven zal de aftredende schepen nog niet meteen verdwijnen. (TVW)