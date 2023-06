‘Rooie Babbel’ trekt campagne Vooruit Blankenberge-Uitkerke op gang

Vooruit Blankenberge-Uitkerke geeft zondag de aftrap van zijn verkiezingscampagne met een ‘Rooie Babbel’ in café Dilupa, Leopoldstraat 24.

“Aan de start van een mooie zomer is Vooruit Blankenberge-Uitkerke enthousiast en vastberaden over de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden georganiseerd. Met een frisse blik en hernieuwde energie, staan we klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. De beweging heeft volop de wind in de zeilen en is dan ook vastbesloten om ook in Blankenberge vooruit te gaan. En ondertussen blijven we de dialoog aangaan met onze inwoners. We willen de vinger aan de pols houden, luisteren naar de bekommernissen en concrete oplossingen aanreiken voor de uitdagingen waar onze geliefde badstad voor staat. We hebben er enorm veel goesting in”, klinkt het in een persmededeling.

In gesprek met volksvertegenwoordiger

Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe komt zondag 18 juni meer vertellen over het werk van Vooruit in het Vlaams Parlement. “Hij zal het onder andere hebben over het onderwijs. Vooruit wil daar de stilstand doorbreken. Dit bezoek zal doorgaan op onze Rooie Babbel in Dilupa. Hij komt er vertellen over het werk en de ambities van Vooruit. Iedereen is welkom vanaf 11 uur en kan in gesprek gaan met onze Blankenbergse mandatarissen, alsook met Steve”, aldus woordvoerster Anneke Crevits.

Op 24 juni organiseert Vooruit Blankenberge-Uitkerke ook nog een lente-actie op het Manitobaplein. Op 1 juli is er het familie-event ‘Van Vlees & Vis’ in de Bollaard van 12 tot 14 uur. Meer info daarover, vind je op de Facebookpagina Vooruit Blankenberge-Uitkerke. (WK)