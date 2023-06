Roeselare maakt werk van verdere bekendmaking European Disability Card

De stad Roeselare zal verder blijven inzetten op het bekendmaken van de werking van de European Disability Card. Daarbij krijgen mensen met een handicap verschillende voordelen. Het is aan de sociale partners om er zelf op in te gaan.

Voor Justine Pillaert (N-VA) was het haar laatste gemeenteraad. Ze pakte nog uit met een vraag over de European Disability Card. “Begin 2018 keurde de gemeenteraad via een toegevoegd punt de erkenning van de European Disability Card goed. Met deze gratis kaart kunnen mensen aangeven dat ze erkend zijn voor een (eventueel onzichtbare) handicap. De kaart geeft recht op voordelen binnen vrijetijdsbesteding. Bij aanvaarding van het punt destijds werd goedgekeurd dat de stad de kaart erkent en bekend zou maken bij haar partners.”

“Als we Roeselare bekijken, zien we inderdaad dat de kaart in Koers, in Sportoase, in ARhus en in De Spil voordelen met zich meebrengt. Ook kledingzaak Adonis vermeldt op de website van de European Disability Card hoe zij hun zaak inclusief maken. In andere, omliggende, steden en gemeenten zien we een gelijkaardig aanbod, maar zien we bv. ook sportclubs of de kunstacademie staan. Kunnen we het aanbod in Roeselare ook nog uitbreiden en, zoals goedgekeurd in 2018, de kaart verder bekendmaken bij partners, maar ook bij Roeselaarse handelaars, aanbieders van vrijetijdsbesteding, jeugdbewegingen, het SASK …?”

Bekendmaking via verschillende kanalen

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “We hebben dit punt in 2018 goedgekeurd. We hebben het op de website van de stad gezet, ook op de site van Welzijnswijzer en ook laten weten aan de verschillende organisaties en verenigingen. Daarnaast hebben we ook een bladwijzer gemaakt met de verschillende mogelijkheden, zoals Vrijetijdspas, maar ook de European Disability Award. We zorgen ervoor dat er in de toekomst op de stad ook terug te vinden is waar de kaart voor staat. We zullen het ook verder opnemen in de nieuwsbrieven, enz. Het blijft zo dat we het enkel maar kunnen bekendmaken. Het is aan de externe organisatie om er effectief mee aan de slag te gaan, maar we blijven het onder de aandacht brengen.”