Roeselare krijgt opnieuw ijspiste tijdens eindejaar, ook plaats voor concerten en veel sfeer

Na een jaar zonder, komt er komende eindejaarsperiode opnieuw een ijspiste op de Grote Markt. Daarnaast zullen er ook optredens zijn en is er samenwerking met Play Nostalgie.

De stad Roeselare pakt ook dit jaar uit met een uitgebreid eindejaarsprogramma. Na de succesvolle samenwerking vorig jaar met Radio 2 slaat de stad nu de handen in elkaar met radiozender Play Nostalgie. Uitkijken is het ook naar de terugkeer van de schaatspiste op de Grote Markt.

De eindejaarsperiode lokte eind vorig jaar duizenden bezoekers naar het Roeselaarse stadscentrum. “Vorig jaar was de periode rond Kerstmis en eindejaar een groot succes. Daar al ongetwijfeld de geslaagde samenwerking met Radio 2 iets mee te maken hebben. De samenwerking met die radiozender was eenmalig, maar met Play Nostalgie wisten we een andere mediapartner te strikken. We gaan dus voor een nostalgische sfeer in de stad”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Hij lichtte maandagavond tijdens de gemeenteraad een tipje van de sluier. Het volledige eindejaarsprogramma wordt in november voorgesteld, maar de grote lijnen maakte de burgemeester nu al bekend. “We zijn vroeg gestart met de voorbereidingen en trekken ook dit jaar volop de kaart van sfeer en gezelligheid. We lanceren een uitgebreide mediacampagne en hopen zo veel kijkers en kopers naar de stad te lokken.”

Terugkeer van de ijspiste

Op de Grote Markt bouwt Play Nostalgie een kersthuis. De radiozender zal onder andere concerten organiseren. Opvallend is ook de terugkeer van de overdekte ijspiste op de markt. Vorig jaar werd er, rekening houdende met hoge energieprijzen, nog geopteerd voor een rolschaatspiste. “In het verleden kozen we telkens voor een energiezuinige, overdekte ijspiste. Die keert nu terug naar de Grote Markt”, aldus de burgemeester. De stad kiest ook dit jaar voor duurzame ledkerstverlichting. Eind november gaan de lichtjes al aan. Het kerstgevoel blijft tot 7 januari 2024 hangen.

Drie shoppingweekends

Ook op andere pleinen valt er tijdens de eindejaarsperiode heel wat te beleven. Op het Stationsplein keren vanaf 24 november de kerstchalets terug. De kerstman zelf strijkt neer op De Munt. De Rode Lopers staan ook dit jaar in voor de organisatie van de Santa Run. “We willen de Goede Doelen Kerstmarkt extra promoten en kijken natuurlijk erg uit naar de shoppingweekends. Dit jaar zijn er zelf drie in plaats van twee: op 9 en 10, 16 en 17 en 23 en 24 december.”