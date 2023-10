Roeselare krijgt na de zomer van 2024 vijftien elektrische deelbakfietsen

Roeselare heeft de vraag gesteld voor extra deelbakfietsen en daar zal normaal aan tegemoet gekomen worden. Vanaf na de zomer van 2024 is er sprake van vijftien deelbakfietsen voor Roeselare, waarvan enkele ook voor de deelgemeenten voorzien zijn.

Eddy Demeersseman polste op de gemeenteraad naar de mogelijkheid voor deelbakfietsen in Roeselare. “Heel wat inwoners van Roeselare hebben geen eigen auto. Meer en meer inwoners wonen in een appartement met weinig opbergruimte. Een grote groep wil zich op eenleuke en veilige manier verplaatsen met de fiets. Om inkopen te doen. Met de kinderen of de kleinkinderen”, aldus Eddy. “Voor een grote groep is het aanschaffen van een elektrische bakfiets een grote investering. En/of ze hebben in hun appartement of huis geen plaats om deze comfortabel en veilig op te bergen. Een deelbakfiets kan dan de oplossing zijn. In andere steden blijken deze een groot en groeiend succes te zijn. Overweegt stad om deze ook naar Roeselare te halen?”

Schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V): “Momenteel kun je al bakfietsen huren bij Eco-velo, zowel voor een halve dag als langere periode. In kader van het regionaal mobiliteitsplan is deelmobiliteit een belangrijk gegeven. Voor onze vervoerregio zal de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) dit trekken. Vanuit Roeselare hebben we de extra vraag gesteld om in te zetten op extra bakfietsen. Bedoeling is om vijftien elektrische bakfietsen te voorzien, al zit de realisatie nog in een beginfase. Qua timing spreken we over na de zomer van 2024.”