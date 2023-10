Roeselare krijgt mogelijk nieuwe carpoolparking

Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt de mogelijkheid voor een extra carpoolparking in Roeselare. Een concrete locatie is nog niet bepaald.

Groen ijverde op de gemeenteraad bij monde van Steven Dewitte voor een extra carpoolparking in Roeselare. Er is er al eentje aan de Graankaai, maar die voldoet niet, aldus het gemeenteraadslid. “Een carpoolparking is een must in een stad. Heel wat inwoners werken buiten RSL en moeten dus dagelijks pendelen naar het werk. Die verplaatsingen zijn niet enkel duur maar belasten ook het milieu en zorgen mee voor files en stress.”

“En wat met onze carpoolparking aan de Graankaai? Dan merk je dat deze aan veel van de voorwaarde niet voldoet en onderbenut wordt, mensen weten het niet liggen, voelen zich er niet veilig, geen fietsenstalling of veilig fietspad en enz. Voor ons lijkt een herlocatie of een extra locatie van de carpoolparking een logische optie en dan liefst van al in de omgeving van AZ delta , want op deze plek kan makkelijk aan de vereisten voldaan worden. Zal het stadsbestuur de mogelijkheid om een carpoolparking aan het verkeersknooppunt van het Westwing park onderzoeken en indien het een gunstigere ligging lijkt te zijn, kan dan overgegaan worden tot de realisatie ervan?”

In onderzoek

Mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V) reageerde dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zich momenteel buigt over een extra carpoolparking. “De locatie kunnen we op vandaag nog niet geven”, zegt hij. “Wel werd ter voorbereiding van het 3A-knooppunt bekeken of een carpoolparking daar een optie was. Die piste is niet weerhouden omdat er gevreesd werd dat bezoekers van AZ Delta daar gratis zouden parkeren in plaats van op de ziekenhuisparking.”