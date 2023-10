Roeselare krijgt een tijdelijk indoor skatepark op Site Noord: “Opening voorzien voor de herfstvakantie”

Na het outdoor skatepark op Trax, komt er nu ook een indoor skateplek op Site Noord. De opening is voorzien voor de herfstvakantie. Het gaat om een tijdelijke installatie, maar als het een succes wordt, dan is een verlenging zeker mogelijk.

“De skatende jeugd is op zoek naar een indoor-skateplek”, horen we van Margot Wybo op de Roeselaarse gemeenteraad. “Skaters hebben hun thuis gevonden op Trax, het skatepark wordt heel intensief gebruikt, en een indoor skatepark zou een mooie aanvullingen zijn daarop. Kan de stad nadenken over én op zoek gaan naar een indoor-ruimte om een skatepark te realiseren?”

Schepen Matthijs Samyn (CD&V) reageerde positief: “De vraag naar een indoor-skatepark is ons niet onbekend, tijdens verschillende participatietrajecten is de vraag meermaals naar bovengekomen. Er zijn zelfs al vrij concrete plannen. Op Site Noord zien we de mogelijkheid om een urban project te realiseren, tijdelijk weliswaar maar het project wordt na de tijdelijke periode geëvalueerd en de evaluatie zal worden meegenomen naar de volgende bestuursploeg.”

De ruimte zal bovendien ook beantwoorden aan de vraag naar een freerun-park. De stad zal rekening houden met de buurt als het gaat over de openingsuren en zal worden uitgebaat in samenwerking met volwassen vrijwilligers.

Het tijdelijke indoor Skate-en freerun park opent normaal gezien in de herfstvakantie tot de paasvakantie van 2024.