Roeselare gaat voor maximale digitale dienstverlening met komst nieuw stadhuis, zonder mensen uit te sluiten

In Roeselare is men volop bezig met de realisatie van het nieuwe stadhuis. Daarbij wordt maximaal ingezet op digitale dienstverlening. Zo participeert de stad in verschillende projecten. Wie niet digitaal actief is, zal nog steeds op een laagdrempelige manier geholpen worden.

“Het nieuw stadhuis is in volle ontwikkeling. Uiteraard hangt daar ook een digitaal luik aan vast. Daar moeten keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld op gebied van dienstverlening (hoe ver gaan we in het digitale verhaal? Hoe vangen we de digitaliseringskloof op?) of op smart city-vlak (zijn er nieuwe ideeën of projecten hangende?)”, horen we van Justine Pillaert (N-VA).

“De concrete keuzes zullen later duidelijk worden, maar we willen graag al inzicht krijgen in de visie die het bestuur op deze digitale poot van het vernieuwde stadhuis heeft. Wat kan de burger op vlak van digitalisering verwachten in het nieuw stadhuis? Pakken we deze uitdaging aan met interne expertise of laten we ons adviseren, bijvoorbeeld door CIPAL?”

Tal van projecten

Schepen Matthijs Samyn (CD&V): “Met de opening van het nieuw stadhuis willen we ernaar streven om zoveel mogelijk dienstverleningsprocessen digitaal aan te bieden, waar mogelijk. Dat het mogelijk is, blijkt uit de grote hoeveelheid subsidies die we de laatste maanden konden binnenrijven. Het gaat om 3,8 miljoen euro aan projecten waar Roeselare partner van is. Het gaat om het uitwerken van een slim contactpunt voor de burgers. Maar ook het uitwerken van een digitale balie waarbij je op afstand persoonlijk contact kan hebben met iemand van de diensten. We nemen ook eigen initiatieven zoals de uitbreiding van het digitaal loket. We blijven ook oog hebben voor de mensen die digitaal minder actief zijn, zodat iedere Roeselarenaar optimaal geholpen kan worden.”