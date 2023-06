Roeselaarse oppositie verbijsterd: “Stationsplein van amper vier jaar oud moet terug onthard worden”

De stad Roeselare stelde vorige week de plannen voor de vernieuwing van het Stationsplein voor. Het stadsbestuur wil er een serieuze vergroening doorvoeren. Verschillende oppositiepartijen vinden het opmerkelijk dat er enkele jaren na de heraanleg van het plein al terug geïnvesteerd wordt. “We kunnen er niet bij dat een plein dat er pas vier jaar ligt en nog in goede staat is, nu al terug onthard moet worden”, aldus Dieter Carron (N-VA).

Het stadsbestuur stelde vorige week maandagavond de plannen voor het Stationsplein voor. Dat moet er tegen de Batjes van 2024 een pak groener uitzien. De werken starten dit najaar. Het is de bedoeling dat er 2.000 vierkante meter aan tegels verdwijnt voor meer groen. Tijdens de gemeenteraad uitte de oppositie enkele bedenkingen bij het project.

“De start van de heraanleg van de stationsomgeving werd in 2010 gegeven en in 2019 was het Stationsplein volledig af. Het voorziene budget werd toen overschreden met 22 procent. Vier jaar later wil het stadsbestuur al terug ontharden en dat zal 500.000 euro kosten”, aldus Dieter Carron (N-VA).

Wirwar

Hij gaf maandagavond tijdens de gemeenteraad aan wel voorstander te zijn van onthardingsprojecten. “Maar ik kan er niet bij dat dit al moet gebeuren bij een plein dat er nog maar vier jaar ligt en nog steeds in goede staat is. Ik vind dit decadent en moeilijk te verantwoorden aan de Roeselarenaars.”

Ook Cyriel Ameye (Vlaams Belang) heeft dezelfde bedenkingen. “Enkele jaren geleden zeiden jullie nog dat het opvullen van de voegen te veel geld kost, maar nu worden er enkele honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in de vergroening van het plein.” Beide oppositieraadsleden kaartten ook de mobiliteit op het plein aan. “Momenteel is het een wirwar van voetgangers en fietsers. Wij zijn voorstander van fietssuggestiestroken”, aldus Ameye.

Wortels schieten omhoog

Schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V) legde uit waarom de stad nu al voor een dergelijk project kiest. “Op het Stationsplein staan nu al verschillende bomen. Door de wortels van die bomen worden de tegels omhoog geduwd. We willen die bomen meer ruimte geven.”