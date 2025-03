Roemeense Roeselarenaars richten politieke partij op: “We willen graag in 2030 één Roemeens gemeenteraadslid”

De Roemeense gemeenschap heeft een eigen politieke partij opgericht. De PDRP, de Democratische Partij van Roemenen in België, heeft een duidelijk doel. “De eenheid van alle Roemenen in België versterken. We vinden dat wij ook een zitje verdienen in de gemeenteraden in ons gastland. We willen in Roeselare beginnen”, zegt oprichter Laurentiu Boici.

Er leven en werken in België zo’n 150.000 Roemenen. Ruim tien jaar geleden opende het uitzendbedrijf Accent een kantoor in Roemenië met de bedoeling werknemers naar West-Vlaanderen te halen om de dringende vraag naar arbeidskrachten in te vullen. Andere interimkantoren volgden en ondertussen vestigden zich in Roeselare een stevige groep van drieduizend Roemenen.

Eén van hen is Laurentiu Boici (48). “Enkele Roemeense verenigingen bekommeren zich ondertussen over onze landgenoten. Zij helpen de nieuwkomers om hun weg te vinden in de administratie en om hier een bestaan op te bouwen. Dat gaat van kleine zaken zoals het vinden van scholen en winkels maar ook over het bieden van informatie om wegwijs te worden in de administratie.”

“Tot nu toe beperkte zich dat veelal tot het organiseren van culturele activiteiten zoals dansavonden, sportactiviteiten of een barbecue, een van de favoriete bezigheden van mijn landgenoten. PDRB is echter een politiek project, democratisch en noch links, noch rechts om alle Roemenen in Europa in drie stappen te verenigen.”

Leden en centen werven

“Vijf Roemenen hebben vorig najaar de stap naar de politiek gezet en vonden een plek in de traditionele politieke partijen van Roeselare. Ze behaalden een goed resultaat, iets meer dan duizend stemmen, maar niemand slaagde erin om verkozen te worden in de gemeenteraad.”

“Als dit aantal stemmen wordt verdeeld over slechts twee kandidaten, zou dat een plaats in de gemeenteraad rechtvaardigen. Daarom is het van cruciaal belang dat we verenigd zijn in een eigen politieke partij.”

Onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad de statuten van de vzw PDRB, de Democratische Partij voor Roemenen in België. “Je merkt, wij zien het groter dan Roeselare alleen maar anders dan in ons geboorteland moeten wij het hier via lokale verkiezingen proberen waar te maken. Ik kan bijvoorbeeld als Roemeen niet opkomen in Antwerpen of in Brussel, al wonen daar nog veel meer van mijn landgenoten dan in Roeselare.”

“De oprichting van deze vzw is een eerste stap. De volgende maanden wil ik vooral nieuwe leden werven en centen bij elkaar krijgen. We willen de mensen bereiken via een website en een fysiek kantoor in de stad en dat kost geld. De komende vijf jaar gaan we hard werken om tegen 2030, het jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen, voldoende leden én kandidaten te vinden. Het moet mogelijk zijn om dan toch minstens één verkozene te hebben in de Roeselaarse gemeenteraad.”

Informatiepunt

“Dat is nodig om onze mensen te helpen integreren. Iedereen werkt hier keihard maar we hebben nog te weinig binding met de stad. Zo zouden we graag een informatiepunt zien in het stadhuis waar iemand tweetalig Nederlands/Roemeens is. Dat zou een enorme hulp zijn.”

“Stap twee is het uitbouwen van de PDRB tot een nationale partij. We willen uitbreiden naar Antwerpen en Brussel, omdat dit twee van de grootste Roemeense gemeenschappen in België zijn. Zodra we erin geslaagd zijn om een stevige vertegenwoordiging op lokaal en nationaal niveau hier in België te creëren, volgt de derde stap, uitbreiding op Europees niveau.”

“Zo zouden we ook grote invloed kunnen hebben op de politiek in Roemenië, zelfs als we in andere landen in Europa wonen. Roemeense politieke partijen komen nu naar België om politieke campagnes te voeren, ze hebben kantoren hier om ons ervan te overtuigen deel te nemen aan de verkiezingen maar op deze manier kunnen we geen echte invloed hebben op de politiek in Roemenië. Dat wordt anders als een organisatie spreekt namens de Roemeense gemeenschap in België. Maar beginnen doen we dus hier in Roeselare”, besluit Laurentiu Boici.

Naast voorzitter Laurentiu Boici zetelen ook Alex Ciobotaru, Emanuel Cojocariu, Anamaria Purusniuc en Marius Suteu in het bestuur van de PDRB.