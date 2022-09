Rita Demaré stopt als burgemeester Hooglede-Gits, Frederik Demeyere neemt fakkel over

Rita Demaré (CD&V) zet eind 2022 een stap opzij als burgemeester van Hooglede-Gits. Na een politieke carrière van 28 jaar, waarvan de laatste tien jaar als burgemeester, heeft Demaré beslist om volledig met de politiek te stoppen. Ze wordt opgevolgd door Frederik Demeyere, voorzitter van de lokale afdeling en sinds 2018 gemeenteraadslid en fractieleider.

Rita Demaré combineert haar ambt als burgemeester met een functie in de raad van bestuur van de REO Veiling. Daarnaast is ze inmiddels oma van drie kleinkinderen. “Twee jobs met een grote verantwoordelijkheid zorgden ervoor dat ik een beetje op de toppen van mijn tenen liep. Ik moest te veel nee zeggen tegen mijn kinderen”, verduidelijkt ze haar beslissing. Op 1 januari zet ze een stap opzij en zal ze ook niet meer in de gemeenteraad zetelen. “Ik wil niet de schoonmoeder uithangen. Het zou heel moeilijk zijn om in de gemeenteraad te zitten zonder me te willen moeien.”

Vanaf 2023 zal partijgenoot Frederik Demeyere de burgemeesterssjerp overnemen. “We willen ons politieke project een volgend hoofdstuk geven. We hebben tijd tot 2024 om dit op de rails te krijgen, met nieuwe gezichten en nieuwe accenten.”