Rita Demaré gaf een jaar geleden fakkel door: “Trots op de vele verwezenlijkingen”

Maar liefst tien jaar lang was Rita Demaré (60) burgemeester van Hooglede/Gits. Exact een jaar geleden gaf ze de burgemeesterssjerp door aan Frederik Demeyere. We zochten haar op voor een interview met een terugblik naar 2023.

“Tijdens het voorjaar van 2022 rezen de eerste gedachten op om te stoppen en het burgemeesterschap door te geven aan de jongere generatie. Ik ben ook al jaren voorzitter van de REO-veiling in Roeselare en combineerde dat met het burgemeesterschap. De combinatie werd zwaar en die periode moesten we ook moeilijke knopen doorhakken. Ik wou zeker mijn opvolger nog ruim de tijd geven om zich in te werken tot aan de volgende verkiezingen, dus besliste ik om op 1 januari 2023 de fakkel door te geven aan de huidige burgemeester Frederik Demeyere. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Het was een weldoordachte keuze waar ik nog geen spijt van heb gehad. Ik ben vandaag nog steeds voorzitter van de REO-veiling, maar ik doe niet meer aan politiek. Uiteraard volg ik de lokale politiek op de voet en heb ik nog contact met onder andere de huidige burgemeester en schepen Arne De Brabandere”, begint oud- burgemeester Rita Demaré.

29 jaar politiek

Na 29 jaar politiek kijk Rita met een tevreden gevoel terug op die periode. “Onlangs stuurde iemand mij een foto van het waterbufferbekken tussen Hooglede en Gits. De man schreef erbij dat het door die realisatie was dat Gits nu niet onder water stond. Ik ben trots op wat we verwezenlijkt hebben door de jaren heen. En niet te vergeten, dat deed ik niet alleen, maar met een heel team. Het afgelopen jaar is er vooral tijd vrij gekomen voor mijn familie en om na te denken wat ik wil. In de eerste plaats kan ik meer bijspringen in ons bedrijf. Belangrijk is ook dat er tijd is om te zorgen voor de kleinkinderen op donderdag, zoals vroeger al het geval was. Nu is het ook gemakkelijker om eens bij te springen voor een ziek kindje of wanneer hun ouders weg moeten. Ik heb de kans gekregen om aan politiek te doen mede door mijn (schoon)ouders, want ze zorgden ervoor dat de combinatie met kinderen mogelijk was. Ik wil voor mijn kinderen hetzelfde betekenen, zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien in een van de drukste fases in hun leven”, aldus Rita.

Voorzitter van 4werk

Onlangs ging Rita een nieuwe uitdaging aan en werd voorzitter van 4werk. “Afgelopen jaar kreeg ik heel wat vragen om me aan te sluiten bij verenigingen of organisaties, maar ik hield steeds de boot af. Ik wou me niet overhaast in allerlei organisaties engageren. Ze zochten nog een externe voorzitter bij de Federatie van Maatwerkbedrijven en daar heb ik volmondig ja op gezegd. In West-Vlaanderen zijn er 24 maatwerkbedrijven en deze zijn allen lid van de vzw 4werk. Ik kijk er echt naar uit om de sector te leren kennen en deze verder op de kaart te zetten. Ik koester veel mooie momenten in mijn politieke carrière en ben trots op wat we verwezenlijkt hebben. Ik blijf zeker niet stilzitten. De tijd die vrij gekomen is, benut ik actief. Als voorzitter bij de REO-veiling zijn we volop aan het nadenken over hoe we als coöperatie klaar kunnen zijn voor de toekomst van de tuinbouwsector. Bij 4werk vond ik een nieuwe uitdaging met waarden die ik hoog in het vaandel draag. Dat mijn familie vaker op me kan rekenen wanneer nodig, is de kers op de taart”, aldus Rita Demaré. (EVG)