Rik Leenknecht nieuwe voorzitter van CD&V Roeselare

CD&V Roeselare heeft vandaag het nieuwe jaar feestelijk ingezet met de traditionele nieuwjaarsreceptie ‘Kris Nieuwjaart’. In een bomvolle Beythem Kerke verzamelden 300 leden, sympathisanten, mandatarissen en burgemeester Kris Declercq voor een gezellige middag vol ontmoeting en een kip-met-frieten-buffet. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook de nieuwe voorzitter Rik Leenknecht bekendgemaakt.

De receptie ging van start met een toost op het nieuwe jaar, gevolgd door een woordje van huidig voorzitter Sander Braeye en Burgemeester Kris Declercq. Sander Braeye blikte in zijn afscheidsspeech terug op zijn voorzitterschap. “Vandaag neem ik afscheid van deze rol met een hart vol dankbaarheid en een hoofd vol goede herinneringen. Politiek is teamwork, en ik laat dit team met vertrouwen achter,” aldus Sander Braeye. Hij is blij dat er zo wat meer ruimte komt voor zijn kersverse dochter Billie-Marie en blijft natuurlijk actief binnen de partij. Zo zal hij zijn werk als gemeenteraadslid met volle overtuiging verderzetten.

Burgemeester Kris Declercq nam eveneens het woord en benadrukte zijn trots op CD&V Roeselare als dé stadspartij van Roeselare. “We hebben opnieuw bewezen dat we de partij zijn die verbindt, tussen de mensen staat en ambitieus is. Ik ben trots op deze ploeg die zich elke dag inzet voor onze stad. Op dit moment werken we volop aan het bestuursakkoord, waarin we de toekomst van onze stad verder vormgeven,” aldus Declercq.

Continuïteit en samenwerking

Het hoogtepunt van de middag was de bekendmaking van de nieuwe voorzitter. Rik Leenknecht, zaakvoerder van Electro Mandel en echtgenoot van Melanie Beernaert, neemt de fakkel over. In zijn speech benadrukte Leenknecht het belang van continuïteit en samenwerking binnen CD&V Roeselare: “Onze partij heeft het uitstekend gedaan bij de verkiezingen, dus bouwen we verder op het sterke fundament dat er al is. Tegelijkertijd willen we naar de toekomst kijken en iedereen maximaal betrekken. Samenwerking is de sleutel.”

Leenknecht lichtte alvast een tipje van de sluier over hoe hij de werking van de partij in de toekomst ziet met diverse werkgroepen, waaronder Jong CD&V, Wijs Grijs, Vrouw en Maatschappij, Events en Logistiek, Communicatie, en Project 2030 richting de volgende verkiezingen. “Zo geven we iedereen binnen de partij een stem en een plek waar ze zich thuis voelen,” zei hij. “Oltegaere is hier op zijn plaats!”. Wie zelf ook wil mee nadenken over de toekomst van de stad is meer dan welkom.

Thierry Bouckenooghe werd opnieuw verkozen als voorzitter van Wijs Grijs, de senioren binnen CD&V.