Riane Malfait is nieuwe voorzitter van Groen Ieper

Na de verhuizing van voorzitter Shari Platteeuw (en fractieleider Jordy Sabels) naar Gent bleef Groen even verweesd achter maar Riane Malfait springt nu in de bres en neemt de voorzittersfakkel over. Nochtans is de psychotherapeute die twee dichtbundels uitbracht nog maar een jaar of zes betrokken bij de partij. “Ik zie me eerder als een voorzitter ad interim. Als er opeens een witte zwaan opduikt, dan zet ik meteen een stap opzij”, aldus Riane.

Riane Malfait (63) woont met echtgenoot Dirk Clement in de Meenseweg in Ieper. Ze is de mama van Kobe en Wannes Lesage en grootmoeder van Noah. Beroepshalve is ze psychotherapeute. Een half jaar voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam ze bij Groen Ieper terecht.

“Ik ben altijd groen geweest in hart en nieren. Dat zit in mijn DNA”, vertelt Riane. “Heel mijn leven ben ik eigenlijk al in politiek geïnteresseerd, maar ik had me nooit geëngageerd. Vooral omdat ik dacht dat het mijn ding niet ging zijn. Ik had ook geen tijd door mijn job. Maar ik nader mijn pensioen en toen Diederik Vandenbilcke me vroeg om de lijst te staan, heb ik wel ja gezegd. Door de verkiezingen dan van nabij te volgen is de politieke microbe in mij wakker geworden. Ik begon naar vergaderingen te gaan en heb er sindsdien geen enkele meer gemist.”

Politiek geëngageerde burger

Al zou ze zichzelf zeker nog geen politicus willen noemen. “Ik voel me als een vis in het water bij Groen, niet zozeer in de politiek. Dit is mijn politieke familie. In Groen heb ik gemerkt hoe ze met elkaar omgaan. Dat past bij mij. Maar vanaf dat je buiten Groen gaat… Hoe politici praten, elkaar aanspreken, of niet aanspreken, polariseren… Dat staat mijlenver van mij af.”

“In Groen zijn er ook spanningsvelden. Ik ben daar gevoelig voor en van zodra er iets is, probeer ik dat op te lossen. Dat werkt. Zo legde ik eigenlijk onbewust de basis voor de vraag om voorzitter te worden. Maar ik denk nog steeds niet als een politicus, ik denk als een politiek geëngageerde burger.”

Ad interim

Aangezien voorzitter Shari Platteeuw naar Gent verhuisde was de positie van voorzitter immers vacant. “Ook Jordy (Sabels, red.) is verhuisd naar Gent. Dat was eigenlijk een onthoofding van de partij. Ik was toen al een half jaar covoorzitter en zo werd ik automatisch waarnemend voorzitter. Daarna waren er verkiezingen en werd ik verkozen.”

“Ik wil het zeker nog doen tot en met de volgende verkiezingen. Daarna zullen we moeten zien. Ik word er ook niet jonger op. Ik zie me eerder als een voorzitter ad interim. Als er opeens een witte zwaan opduikt, dan zet ik meteen een stap opzij.”

Als voorzitter zal Riane Malfait Groen naar de verkiezingen van oktober 2024 moeten loodsen. “We zijn volop bezig met het vernieuwen van het programma. Door het vertrek van Shari en Jordy hebben we wel wat vertraging opgelopen. Of we al dan niet op gezamenlijke lijsten zullen staan weten we nog niet. Als we aangesproken worden om een kartel vormen, staan we zeker open voor onderhandelingen. Voorlopig zullen we daar zelf geen initiatief in nemen.”

Poëzie

In haar vrije tijd is Riane Malfait vrijwilliger bij Kunstkring Richten. Ze geeft ook supervisie aan de vrijwilligers van TEJO Ieper (dat gratis en anoniem therapie geeft aan jongeren, red.) en bracht een drietal jaar geleden twee dichtbundels uit. “De eerste dichtbundel ging over verlies en alle gevoelens die daarmee hand en hand gaan. De tweede dichtbundel was iets helemaal anders en meer geïnspireerd door mijn maatschappelijk-politieke interesse”, vertelt Riane.

“Voorlopig is de poëzie een beetje op de achtergrond verzeild geraakt. Als ik schrijf moet het ergens over gaan. Mocht er opeens iets gebeuren in mijn leven of in de wereld dat me raakt, dan zou ik wellicht weer in mijn pen kruipen. Bij mijn vorige bundels was die gebeurtenis mijn burn-out.”

“Mijn hoofd zat vol, ik schreef het weg en het zijn gedichten geworden. Het heeft enorm deugd gedaan. Een burn-out tast je aan in je waardigheid, maar die dichtbundels brachten die waardigheid terug, zeker tijdens de voorstelling toen mensen feedback gaven. Toen kon ik zeggen: oké, ik besta weer.”