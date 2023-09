Resultaten traject wijkcirculatieplan Doorniksewijk worden vanavond in Kortrijk voorgesteld

Burgemeester Ruth Vandenberghe en schepenen Wout Maddens en Axel Weydts hebben de resultaten van het traject wijkcirculatieplan Doorniksewijk voorgesteld. Hun conclusies en mogelijke aanpassingen worden aan het publiek voorgesteld tijdens een infomarkt op 15 september van 17 tot 21 uur in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, Beverlaai 75 in Kortrijk.

In maart 2021 startte Stad Kortrijk het traject wijkcirculatieplan voor de wijken aan beide kanten van de Doorniksewijk tussen het station en de E17. Dit plan omvat onder meer Walle, Toekomststaat en de omgevingen van het Volksplein, Halenplein, Sint-Elisabeth en Mimosa. De stad analyseerde deze stadswijken op vlak van circulatie, verkeersveiligheid, hitte, water en groen, waarna in samenspraak met de inwoners circulatiemaatregelen op proef werden uitgerold.

Via een burgerbevraging in maart 2023 konden inwoners de maatregelen evalueren. De resultaten van de burgerbevraging, verkeerstellingen en observaties werden deze zomer verwerkt en geanalyseerd. Hun conclusies en mogelijke aanpassingen worden nu aan het publiek voorgesteld tijdens een infomarkt op 15 september van 17 tot 21 uur in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, Beverlaai 75 in Kortrijk.