Respect-kopman Hannes Gyselbrecht stapt over naar N-VA

Toch wel een verrassende binnenkomer: twee leden van de Ruiseleedse Respect-formatie, Hannes Gyselbrecht en Chris Hullebusch, treden toe tot het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Wingene-Zwevezele-Ruiselede. “Voor ons is dat niet zo onlogisch”, reageert Chris Hullebusch. “Hannes en ik hadden al een N-VA-partijkaart vóór de verkiezingen. Maar omdat er in Ruiselede geen N-VA-afdeling was, kozen we voor het partijloze Respect. Maar binnen de gemeenteraad blijven we als Respect-mandatarissen optreden.

Traditioneel wordt enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen in heel Vlaanderen een nieuw N-VA-afdelingsbestuur gekozen. Daarbij werd fractieleider Pieter-Jan Verhoye als voorzitter herkozen en Marie-Christine Vandendriessche als nieuwe ondervoorzitter. Daarbij horen eveneens de vertrouwde gezichten Alexander Deweyer (32, Kruiskerke) Wietse Deblauwe (22, Wingene), Elke De Grande (25, Wildenburg), Fem Vande Walle (24, Zwevezele) en Filip Van Cauwenberghe (56, Wingene). De afdeling verwelkomt wel twee nieuwe bestuursleden: Laurens Verhulst (36, Doomkerke) en Noah Bianchi (19, Hille). Verrassend genoeg zitten daar ook twee Respect-leden uit Ruiselede bij: Respect-kopman Hannes Gyselbrecht (42) en raadslid Chris Hullebusch (58). “Samen zullen we onze lokale afdeling laten bloeien, constructieve oppositie voeren en de belangen verdedigen van elke inwoner”, zeggen Verhoye en Vandendriessche.

Meer slagkracht

“We zullen als lid van het N-VA-bestuur beschikken over meer slagkracht en met de N-VA achter ons meer kunnen bereiken voor Ruiselede”, reageert Hannes Gyselbrecht. Is Respect binnen het Wingense oppositie-drieluik dan niet zowat onthoofd, nu hun kopman toetreedt tot de N-VA? “Helemaal niet”, vindt Gyselbrecht. “Het Wingense oppositie-drieluik N-VA Respect Burgerbelangen blijft in zijn huidige toestand bestaan.” Ook Chris Hullebusch vindt de N-VA-stap niet onlogisch. “Hannes en ik hadden al een N-VA-partijkaart vóór de verkiezingen, maar geen N-VA-afdeling in Ruiselede. We zetelen nu binnen Respect als raadsleden met N-VA-signatuur. Ons oppositiekartel werkt goed met mensen van allerlei achtergrond en pluimage. Dat werkt verrijkend. Op die manier kunnen we boeiende én opbouwende oppositie blijven voeren.” Op onze vraag of er nog meer Respect-leden een N-VA-partijkaart bezitten, wordt er instemmend gereageerd.

Leeuwenbier

Tijdens de bestuursverkiezingen zette het nieuwe afdelingsbestuur de uittredende bestuursleden Gilbert Laforce, Bjarne Castelein en Marie-Rose Deryckere graag in de bloemetjes. Na vier bestuurstermijnen zwaait Gilbert Laforce af als bestuurslid. “Gilbert stond aan de wieg van onze afdeling en heeft maar liefst drie termijnen als afdelingsvoorzitter onze partij geleid. Hij was de waakvlam van onze afdeling in de niet-evidente beginjaren van N-VA”, zegt Verhoye. “Bjarne Castelein heeft verhuisplannen en daarom wensen hem ook te bedanken voor zijn inzet en engagement.” De N-VA plant opnieuw zijn jaarlijkse Vlaamsche Leeuw-tripelactie. Inwoners die de leeuwenvlag laten wapperen op 11 juli kunnen dan rekenen op een flesje leeuwenbier.