Ravotten op nieuwe speelsite Hoge Dijken in Oudenburg

Naast de parking van natuurdomein De Hoge Dijken is de aanleg van een nieuwe speelzone, in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos, zo goed als afgerond.

“Vanaf zaterdag 1 juli zullen de kinderen er volop kunnen spelen”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren. De kindergemeenteraad werkte de voorbije jaren aan het thema gezondheid. “Daarbij vonden de jonge raadsleden gezonde lucht, gezonde voeding en meer beweging belangrijk. Vandaar kwam er het project rond meer bewegen en dat werd omgezet in de nieuwe speelzone aan het natuurdomein De Hoge Dijken. Als thema kozen ze jungle. De raadsleden gaven heel veel input over de keuze van de speeltoestellen”, legt Romina Vanhooren uit.

Zo zijn er een dubbele kabelbaan, een klim- en klautertoestel en een brede glijbaan. “Dankzij de samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos zal er ook een verbinding zijn met het speelbos waar al enkele natuurlijke en avontuurlijke toestellen staan.”

“De nieuwe site is nog in opbouw en wordt officieel geopend op woensdag 11 oktober, maar de kinderen kunnen al de hele zomer genieten van wat wel al is afgewerkt”, voegt burgemeester Anthony Dumarey er nog aan toe.