Raf Reuse trekt opnieuw de lijst van Groen in Brugge

Raf Reuse trekt in Brugge opnieuw de lijst van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Opvallend: het erg actieve gemeenteraadslid Janos Braem wil geen zichtbare plaats meer op de lijst, omdat dit niet te rijmen is met zijn professionele ambities in het onderwijs.

Net zoals in 2018 wordt Raf Reuse (25) de jongste lijsttrekker bij de Brugse gemeenteraadsverkiezingen. De leden van Groen Brugge verkozen deze doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent deze week in een ‘poll’ opnieuw tot nummer 1.

Deelname aan bestuur

Assebroeknaar Raf Reuse toont zich ambitieus: “Vorig keer behaalden we 10 procent van de stemmen, deze keer willen we nog stijgen. We willen de groene stem luider doen weerklinken in Brugge en deelnemen aan het bestuur.”

“Zo kan Brugge een stad worden met een progressiever beleid, met meer groen, het behoud van de open ruimte, een meer doorgedreven klimaatbeleid en meer sociale woningen.”

Gemeenteraadslid Karin Robert (60) uit Male, die plaats twee toegewezen kreeg, focust op jongeren, onderwijs, diversiteit en cultuur. Ze is onderwijzeres in het Sint-Andreasinstituut en zal de jongeren op de groene lijst coachen.

Inclusief

Plaats drie is voor Bert Kindermans, een student fotografie uit Christus-Koning, die lid is van de stedelijke raad en voluit gaat voor een inclusiever Brugge, waar iedereen zich veilig voelt, met LGBTQIA+rechten en jongerenparticipatie.

Raadslid Andries Neirynck (53) uit Sint-Andries krijgt de vierde plaats op de lijst. Deze bediende bij Familiezorg West-Vlaanderen en vakbondsafgevaardigde, die jarenlang voorzitter was van het Bloemendalecomité, zet zich vooral in voor het behoud van de open ruimte en duurzame mobiliteit.

Duurzame voeding

Plaats vijf gaat naar Joppe Massant (27), de secretaris van Groen Brugge, die werkzaam is bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij geniet bekendheid als districtscommissaris bij de Brugse scoutsgroepen en ijvert voor meer klimaatambitie en duurzame voeding.

De Bosnische actrice en leerkracht Nele Deleu (43) uit Assebroek, workshopbegeleider bij Crea Thera, volgde zelf een inburgeringstraject, woont nu al zeven jaar in Brugge en heeft logischerwijze diversiteit en integratie als politieke speerpunten.

Lijstduwer

Huidig gemeenteraadslid Katrien Cattoor (50), marketeer bij hogeschool VIVES, wordt lijstduwer en richt zich op armoedebestrijding en welzijn.

Opvallende afwezige is gemeenteraadslid Janos Braem: die wenst geen zichtbare plaats meer op de groene lijst.

Hij blijft wel achter de schermen werken bij deze politieke partij, maar acht een verlenging van zijn mandaat als gemeenteraadslid moeilijk te combineren met zijn professionele activiteiten en ambitie binnen het onderwijs….