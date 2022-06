Raf Reuse: “Brugse raadsleden krijgen niet tijdig antwoord op hun schriftelijke vragen”

Volgens Raf Reuse (Groen) ervaren veel Brugse gemeenteraadsleden dat hun schriftelijke vragen niet tijdig beantwoord worden. Vooral schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is voor het oppositieraadslid de grote boosdoener. Raf Reuse interpelleerde haar hierover tijdens de gmeenteraad.

Een van de instrumenten waarover gemeenteraadsleden beschikken, is de schriftelijke vraag. Daarmee vragen de verkozenen des volks informatie op, kaarten ze grote en kleine problemen aan en doen ze suggesties. Die vragen zijn telkens gericht aan een of meerdere leden van het college. Zij worden verwacht om een antwoord te formuleren binnen de maand, zoals gestipuleerd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Niet tijdig

“Veel Brugse raadsleden ervaren echter dat hun schriftelijke vragen helemaal niet tijdig beantwoord worden. Vooral de antwoorden op vragen die gericht zijn aan schepen Van Volcem laten lang op zich wachten”, hekelde Raf Reuse. Hij vroeg het aantal onbeantwoorde en niet-tijdig beantwoorde schriftelijke vragen uit deze legislatuur (2019-mei 2022) op.

“Daaruit blijkt dat schepen Mercedes Van Volcem systematisch vragen te laat beantwoordt. Het gaat om maar liefst 206 gevallen waarvan het antwoord vaak ettelijke maanden te laat wordt doorgestuurd. Meer nog, er zijn zelfs 34 vragen die nooit beantwoord werden. Dat zijn er niet alleen van dit jaar, maar ook van de vorige jaren uit de legislatuur, zelfs uit 2019”, aldus Raf Reuse.

Klacht

“Het zijn echter niet alleen de vragen van raadsleden die niet (tijdig) beantwoord worden. Ook onze inwoners ervaren dat. Zo is er een Bruggeling die meermaals heeft geprobeerd om informatie van het kabinet van schepen Mercedes Van Volcem te krijgen, maar nooit gehoor heeft gekregen. Daarop heeft hij een klacht ingediend bij de Ombudsman van de Stad. Die heeft de klacht gegrond verklaard, aangezien ook hij geen antwoord op zijn vragen kreeg”, stelt Raf Reuse.

Mercedes Van Volcem (Open VLD) : “Alles kan beter. Er waren op 3 maart 2022 nog 34 openstaande vragen, ze zijn inmiddels allemaal beantwoord, op één vraag over fietsroltapijten op ‘t Zand na. Soms is er verwarring, worden er vragen voor andere diensten gesteld en is er verwarring over wie nu moet antwoorden.”

Grootste onderscheiding

“Als schepen van Openbaar Domein krijg ik de meeste schriftelijke vragen, veel meer dan de meeste van mijn collega’s. Meer dan 500 vragen per jaar! 95 procent van die vragen werden beantwoord, dat is de grootste onderscheiding. Dus moet je de cijfers wat in hun juiste verhouding zetten, vooraleer je een bloempot naar mijn hoofd gooit. Ook al hou ik van bloemen.”

“Dat ik een mail van een bewoner niet beantwoordde, is te begrijpen, ik ontvang 10.000 mails per jaar! Ik kan die niet allemaal beantwoorden, want dan heb ik geen tijd meer voor al mijn ander werk. Ik geef wel gevolg aan elke mail, soms wordt een probleem daardoor binnen de twee uren door mijn diensten opgelost.”

“Ik zit met 10.000 dossiers per jaar, mijn kabinet draait van 6 tot 20 uur. Vergeet niet dat Openbaar Domein vorig jaar ook 11.495 meldingen kreeg die allemaal binnen de maand beantwoord werden. U geeft de indruk dat ik niet werk, het is flauw dat u mij viseert.”

Mercedes Van Volcem (Open VLD) kreeg steun vanuit onverwachte hoek: Pol Van den Driessche (N-VA) nam het voor haar op en gaf Raf Reuse (Groen) een standje.