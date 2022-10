Raadszaal van Gistel steekt in modern jasje

Wie binnenkort de gemeenteraad, huldiging of huwelijk zal bijwonen, kan er niet naast kijken: de raadszaal in het administratief centrum steekt in een geheel nieuw jasje. De klassieke beige-bruine tafels en vergaderstoelen zijn vervangen door een strak interieur met moderne tafels en stoelen.

De vergadertafels staan – zoals voorheen – in een U-vorm en aan de binnenkant zijn er zitbankjes. “Het vorige meubilair dateerde nog van bij de opening van het administratief centrum (in 1995, red.) en had de levensduur stilaan overschreden”, stelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Naast de meubels kregen de muren een nieuwe lik verf en zijn ook alle technieken onder handen genomen. Hiermee willen we een meer gezellige sfeer creëren voor huwelijken en andere plechtigheden. En misschien komt het ook de sfeer op de gemeenteraad ten goede”, knipoogt Defreyne. De opfrissing kost om en bij de 40.000 euro. “Hiermee kunnen we er weer voor twintig jaar tegenaan.”