Raadslid verlaat CD&V-fractie gemeenteraad: Ilse Vandenbroucke zetelt voortaan als onafhankelijke

Het was de kroniek van de aangekondigde afscheuring. Ilse Vandenbroucke, gemeenteraadslid voor CD&V en echtgenote van de vroegere partijvoorzitter Kristof Janssens, zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid. Zo hoopt ze wel een inbreng te hebben.

Kristof Janssens en zijn echtgenote Ilse (37 jaar) waren tot enkele jaren geleden zowat de verpersoonlijking van de verjonging van CD&V Jabbeke. Niet zuilgebonden, maar een duidelijke en intellectuele kijk op wat Jabbeke nodig had. Kristof kon echter zijn vernieuwingsideeën niet verwezenlijken en stopte als voorzitter.

Waarden

Sinds deze legislatuur zetelt Ilse wel als gemeenteraadslid. Maar ze voelt zich duidelijk niet helemaal goed in de rol als gemeenteraadslid van de meerderheidspartij, om zwijgend de gemeenteraad en de daaraan gekoppelde beslissingen te ondergaan. “Ik stond de voorbije jaren in een ongelooflijke spreidstand tussen loyaliteit aan de fractie en trouw blijven aan mijn eigen christendemocratische waarden en normen. Deze spreidstand is voor mij niet langer houdbaar”, stelt Ilse Vandenbroucke.

“Ik heb dan ook na enig beraad en vele gesprekken besloten om de CD&V-fractie in Jabbeke te verlaten en vanaf heden als onafhankelijk raadslid te zetelen. Aangezien ik de christendemocratische waarden rentmeesterschap, personalisme, subsidiariteit, verantwoordelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel draag, blijf ik wel lid van de nationale partij CD&V.”

Respect hebben

Burgemeester Frank Casteleyn ziet deze afscheuring niet zo graag gebeuren. Hij is zelf zoekende naar vernieuwing en vervrouwelijking van de partij met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2024. “Het is nooit leuk als mensen niet gelukkig meer zijn of zich niet lekker meer voelen bij een groep. Dat telt voor de politiek maar evenzeer voor werksituaties. Ik betreur dit ten zeerste, ik heb daar echt hartzeer van ondanks het feit dat ik dat misschien niet of te weinig toon. Ik heb met Ilse gesprekken gehad, maar haar standpunt of haar beslissing stond vast, dus moet ik daar respect voor hebben en wens haar uiteraard het beste”, hoopt Frank Casteleyn. “Hopelijk komt Ilse misschien vroeg of laat wel terug, je weet maar nooit. Veel meer kan ik daar niet op zeggen.” (Patrick Anthone)