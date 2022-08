Raadslid Michiel Vandewalle wordt JCI-voorzitter

De Waregemse afdeling van Junior Chamber International heeft een nieuwe voorzitter. N-VA/Open VLD-oppositieleider Michiel Vandewalle mag één jaar lang de honneurs waarnemen.

Junior Chamber International is een internationale vereniging met lokale afdelingen wereldwijd, waaronder eentje in Waregem. JCI omschrijft zichzelf als een organisatie die jonge en ondernemende mensen kansen wil geven om zichzelf te ontplooien op persoonlijk vlak. De voorbije jaren werkte JCI zich in de kijker met onder meer een opruimactie in Groot-Waregem.

Het voorbije jaar nam Tom Lamont de rol van voorzitter op. Begin deze maand gaf hij de voorzittershamer symbolisch door aan Michiel Vandewalle. Hij is 33 jaar en verkoopingenieur bij het Waregemse bedrijf Lybover, maar ook gemeenteraadslid voor N-VA/Open VLD. In 2016 leerde Vandewalle JCI kennen, waarna hij lid werd.

“Onze vereniging zet vooral in op vormingen, lokale projecten, netwerken, bedrijfsbezoeken en internationale congressen. Misschien nog belangrijker en de rode bij dit alles is kennissen en vrienden leren kennen.”

Vandewalle koppelt aan zijn aanstelling meteen ook een oproep tot bijkomende leden.

“JCI heeft veel te bieden voor nieuwe leden. Er worden erg professionele vormingen en unieke bedrijfsbezoeken aangeboden, maar ook leuke feestjes. Je krijgt de kans om zelf projecten te organiseren waarbij fouten maken mag. Of zoals wij bij JCI zeggen: ‘learning by doing’.”

“Geïnteresseerde leden met goesting mogen zich altijd melden”, besluit Vandewalle. (PNW)