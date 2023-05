Raadslid Ann Deseintebein (Vooruit): “Naam ‘Dorpshuis Ichtegem’ is een degradatie voor de deelgemeente en wijst op een gebrek aan creativiteit”

Ann Deseintebein (Vooruit) stelde tijdens de gemeenteraad het gebrek aan inspraak van de omwonende aan de kaak. “Wat verwacht men? Dat ik als gemeenteraadslid een holder-de-bolder-voorstel, de maquette hebben we nog niet eens gezien, zo snel mogelijk zal goedkeuren terwijl de inwoners pas komende dinsdag geïnformeerd worden.” En die bewonersvergadering – waarop een 200-tal inwoners aanwezig waren – verliep in een positieve sfeer. Er werden immers geen kritische en/of moeilijke vragen gesteld.

Nog voor de gemeenteraad van afgelopen donderdag werd alles al in geuren en kleuren door burgemeester Lieven Cobbaert al verteld op Focus. “Hij vergat echter wel te zeggen dat het voorontwerp nog moest goedgekeurd worden in de gemeenteraad. (Wat ondertussen is gebeurd, nvdr). “In de uitzending werd eveneens de maquette getoond, dit nog voor de gemeenteraadsleden ze te zien kregen en hun goedkeuring moeten geven en dat is not done”, aldus Ann Deseintebein.

Degradatie deelgemeente Ichtegem

“De naam ‘DORPSHUIS Ichtegem’ komt niet alleen over als een degradatie voor de deelgemeente Ichtegem maar het ontbreekt het bestuur ook aan creativiteit om een waardige naam te verzinnen”, vervolgt Ann. “Ik stelde destijds voor een wedstrijd te organiseren waarbij de inwoners een originele naam konden bedenken, maar daar ging men niet op in, maar voor het aanstellen van een architectenbureau heeft het bestuur wel een wedstrijd georganiseerd waarbij een Brussels bureau als winnaar uit de bus kwam. Daar werden wij als gemeenteraadslid ook niet bij betrokken.”

Tot slot stelde het raadslid ook nog enkele vragen over het behoud van het mozaïekkunstwerk en de glasramen die in de nieuwe plannen een plaats zouden krijgen maar wat niet in de ontwerpplannen is opgenomen. “Blijkbaar kon niet alles gered worden. Ik kan het ontwerp dan ook niet goedkeuren”, zo besloot raadslid Deseintebein.

Infovergadering inwoners positief

Op dinsdag 9 mei vond in De Ster de infovergadering plaats voor de inwoners. En daar werd door de bevolking positief gereageerd, want een 200- tal gegadigden kwamen opdagen. Het architectenbureau B-ILd uit Brussel stuurde Kelly Hendriks om er tekst en uitleg te geven rond het nieuwe Dorpshuis, maar spijtig genoeg was het achteraan de zaal nauwelijks verstaanbaar en het lokaal bestuur zal eens voor een deftige geluidsinstallatie moeten zorgen, want deze die nu werd ingeschakeld, liet het afweten door het voortdurende gebrom die de microfoon veroorzaakte.

Maar na de uitleg, kwamen er wel enkele vragen uit de hoek van de aanwezigen. Maar die bleven echter beperkt tot algemeenheden zoals: hoeveel parkeerplaatsen zijn er voorzien, waarom wordt de straat onderbroken en wordt dat groenzone, zodat mensen wanneer ze het Dorpshuis willen bereiken of verlaten, moeten omrijden, worden er in de polyvalente zaal fuiven gegeven… Kritische vragen bleven achterwege maar de aanwezigen hadden wel oog voor de maquette die ze konden bewonderen. Burgemeester Lieven Cobbaert suste de aanwezigen, dat er nog een openbaar onderzoek volgt waarop de inwoners hun opmerkingen zullen kunnen geven. Maar of dat nog veel aan de plannen zal veranderen is op vandaag een open vraag.

Wel hoopte Ichtegems burgervader het hele zaakje incluis aanbesteding, rond te krijgen tegen eind 2024 om dan in het voorjaar van 2025 de schop in de aarde te kunnen steken om het bouwwerk uit de grond te stampen. Het Dorpshuis wordt geraamd op 4,5 miljoen euro maar velen geloven dat er nog wel enkelen miljoenen zullen bijkomen, gezien de kostprijs van de bouwmaterialen op heden, die door corona flink de pan uit swingen. De infovergadering werd besloten met een traktaat van het lokaal bestuur waarop een Richard-biertje, verwijzende naar Richard Depoorter, of frisdrank aan de aanwezigen werd aangeboden. (EV)