Raad van State verwerpt beroep tegen gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare

De Raad van State heeft het beroep tegen de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare verworpen. Oppositiepartij Team 8680 had een bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezingen omdat die volgens de partij niet correct zijn verlopen.

Team 8680 was eerder naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gestapt. Die raad verwierp het bezwaar toen omdat het verzoekschrift dat werd ingediend formeel niet in orde was. De Raad van State oordeelt nu dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat ten onrechte heeft besloten.

De Raad van State spreekt zich daarnaast ook inhoudelijk uit over het bezwaar en stelt dat er geen bezwaren tegen de gemeenteraadsverkiezingen zelf zijn vermeld. Daarom wordt het bezwaar verworpen. De zaak keert daarmee niet terug naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Onregelmatigheden

Team 8680 kaartte na de gemeenteraadsverkiezingen verschillende onregelmatigheden aan. Zo zouden er volgens de partij zaken fout zijn gelopen bij de telling van de stemmen en zouden er ook actief volmachten zijn geronseld. Dat laatste wordt onderzocht door het parket van West-Vlaanderen.

In Koekelare werd Vooruit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met 41,3 procent van de stemmen en negen zetels. Patrick Lansens kon aanblijven als burgemeester. Hij haalde dubbel zo veel stemmen als gelijk welke andere kandidaat. Team 8680 strandde op zes zetels.