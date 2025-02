Raad van State verwerpt beroep tegen gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare: “Altijd al gezegd dat wij met onze lijst niets verkeerd hebben gedaan”

De Raad van State heeft het beroep tegen de gemeenteraadsverkiezingen in Koekelare verworpen. Oppositiepartij Team 8680 had een bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezingen omdat die volgens de partij niet correct zijn verlopen.

Team 8680 was eerder naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gestapt. Die raad verwierp het bezwaar toen omdat het verzoekschrift dat werd ingediend formeel niet in orde was. De Raad van State oordeelt nu dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat ten onrechte heeft besloten.

De Raad van State spreekt zich daarnaast ook inhoudelijk uit over het bezwaar en stelt dat er geen bezwaren tegen de gemeenteraadsverkiezingen zelf zijn vermeld. Daarom wordt het bezwaar verworpen. De zaak keert daarmee niet terug naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Onregelmatigheden

Team 8680 kaartte na de gemeenteraadsverkiezingen verschillende onregelmatigheden aan. Zo zouden er volgens de partij zaken fout zijn gelopen bij de telling van de stemmen en zouden er ook actief volmachten zijn geronseld. Dat laatste wordt onderzocht door het parket van West-Vlaanderen.

In Koekelare werd Vooruit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij met 41,3 procent van de stemmen en negen zetels. Patrick Lansens kon aanblijven als burgemeester. Hij haalde dubbel zo veel stemmen als gelijk welke andere kandidaat. Team 8680 strandde op zes zetels.

Patrick Lansens (Vooruit) reageert: “Ik ben er afgelopen weekend van op de hoogte gesteld dat de Raad van State vrijdag jongstleden 7 februari uitspraak gedaan heeft, in de klacht ingediend door Tom Pollentier en Marnix Demey van Team8680. De Raad van State heeft het beroep inderdaad verworpen wegens gebrek aan inhoudelijke bezwaren. Eerder al had ook de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat gedaan. Wij hebben altijd al gezegd dat wij met onze lijst niets verkeerd hebben gedaan en alle regels nageleefd hebben. Wij zijn natuurlijk blij dat de gemeenteraadsverkiezingen nu eindelijk, bijna 4 maanden na zondag 13 oktober, definitief geldig zijn verklaard. Dat betekent dat we ons nu volledig kunnen focussen op het opmaken van de beleidsnota en het nieuwe meerjarenprogramma om Koekelare ook de komende 6 jaar verder goed te besturen. Voor de rest vinden wij wat zich de komende maanden afgespeeld heeft intriest en wij zullen dat niet licht vergeten.”

Tom Pollentier (Team8680) laat volgende reactie na: “Ik krijg gelijk op mijn initieel ingestelde beroep bij de Raad van State. Zij concludeert dat dit ten onrechte werd verworpen door de Raad voor Verkiezingsbetwisting en deze zaak eigenlijk door hen ten gronde had behandeld moeten worden. Door de onnodige tussenkomst van Patrick Lanssens is het echter een procedureslag geworden waardoor men nu oordeelt dat men niet beschikt over de nodige grieven om de zaak zelf ten gronde te bekijken. Volgens de procedure kan dit ook niet terug worden afgehandeld door de Raad van Verkiezingsbetwistingen. Ik blijf erbij dat Patrick Lanssens er alles aan gedaan heeft om dit potje gedekt te houden. De kiezers verdienen echter beter. Patrick Lansens had zelf nog geprobeerd om ons nog 1.400 euro gerechtskosten aan te smeren maar gelukkig werd dit doorzien door de Raad van State en werd deze vraag als ongegrond beschouwd. Wij zullen deze bladzijde nu omdraaien en hopelijk kan men dit vanuit VOORUIT eveneens.”