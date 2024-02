“Quick wil vermijden dat Vlaams Belang grootste partij wordt”: politicoloog Nicolas Bouteca kijkt op van nieuwe stadslijst in Kortrijk

Voor het eerst in 150 jaar (!) komt de CD&V niet meer op in Kortrijk. De grootste oppositiepartij gaat in zee met bestuurspartij Team Burgemeester en trekt als ‘Stadslijst voor Kortrijk’ naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Delft de christendemocratische partij zo haar eigen graf in Kortrijk? “Het voelt toch een beetje als einde van een tijdperk. Geen CD&V meer op de kieslijsten in Kortrijk. In 2018 mocht de naam niet opgegeven worden en koos men voor het achtervoegsel 4.0. Nu verdwijnt de naam helemaal,” merkt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) op.

Vindt CD&V in de samenwerking met Team Burgemeester een reddingsboei of wordt het eerder het nekschot voor de christendemocraten? Het is één van de bijvragen die je moet stellen na de politieke aardverschuiving in Kortrijk. Op de persconferentie leek alles nog koek en ei, maar intussen uitte oud-burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck zijn ongenoegen over de samenwerking met het Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne. “Een samenwerking met Ruth Vandenberghe kan, maar niet met Vincent Van Quickenborne. Hij beschikt niet over de nodige integriteit, zo blijkt uit vele recente berichten,” aldus het CD&V-boegbeeld.

“Vraag is of Team Burgemeester hiermee definitief de kaars van CD&V uitblaast in Kortrijk” – Nicolas Bouteca (UGent)

Ook politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) kijkt even op van de politieke zet. “In 12 jaar van ‘zum Qotsen’ naar ‘vrolijke vrienden’. Nu, enkel zotten veranderen nooit van mening. Bij Team Burgemeester zit de schrik er blijkbaar in sinds de desastreuze peiling oktober ’23, merkt hij op. Volgens hem gaat deze zet toch gepaard met enkele belangrijke verschuivingen in het Kortrijkse politieke landschap. “Nu CD&V opgaat in Team Burgemeester, is N-VA het enige alternatief voor de centrumrechtse kiezer die is uitgekeken op Van Quickenborne en diens nationale parcours de voorbije jaren. De progressieve kiezer die in 2018 voor Team Burgemeester koos, zal misschien weinig zin hebben om voor een CVP-lijst te stemmen,” legt Bouteca uit. Zo lijkt het dat ook Vooruit en Groen garen kunnen spinnen bij de opmerkelijke politieke demarche. “Vraag is of Team Burgemeester hiermee definitief de kaars van CD&V uitblaast in Kortrijk. Of kan de partij (via zichtbare schepenen) op de rug van Team Burgemeester opnieuw uit haar as herrijzen?”, vraagt de politicoloog zich nog af.

Dam tegen extreemrechts

Met de stadslijst wil Van Quickenborne ‘een dam opwerpen tegen de extremen’. Door de CD&V mee aan boord te halen, vergroot hij zijn kans om de grootste partij in Kortrijk te blijven. Dat is van cruciaal belang, want door een nieuw decreet is de grootste partij sowieso eerst aan zet om een stadscoalitie te vormen. “Van Quickenborne wil vermijden dat Vlaams Belang de grootste wordt. Ik zie geen partij in Kortrijk samenwerken met Vlaams Belang, maar zo zouden ze toch twee weken aan zet zijn wat neerkomt op gezichtsverlies voor Van Quickenborne,” vervolgt Bouteca.

“Van Quickenborne wil vermijden dat Vlaams Belang de grootste wordt”

Volgens Van Quickenborne veegden coalitiepartners Vooruit en N-VA een potentiële samenwerking meteen van de tafel, waardoor hij uiteindelijk in zee ging met de christendemocraten. De vraag is welke impact dat zal hebben op het laatste bestuursjaar in Kortrijk. “De impact zal toch eerder beperkt zijn. Vooruit en N-VA zijn erop gebrand om het beste te geven aan de Kortrijkzaan tijdens dit laatste bestuursjaar. Nu in ruzie verzanden zou alleen maar Vlaams Belang in de kaart te spelen”, vertelt Bouteca. “De stadscoalitie draaide in haar tweede passage door Kortrijk al op een lager toerental. Hiermee krijgt de stadscoalitie definitief de genadeslag”, nog Bouteca. Het wordt ook uitkijken naar hoe CD&V en Team Burgemeester de dossiers waarin ze de voorbije jaren lijnrecht tegenover elkaar staan, aanpakken. (Jules Fremaut)