PVDA Oostende-Middenkust voert actie in stad voor behoud bushaltes centrumbus

De centrumbus 1 rijdt niet meer door, maar rond het centrum. Hierdoor worden de haltes Sint-Petrus en Paulusplein, Ooststraat, Centrum en Kapucijnenkerk niet meer bediend. PVDA Oostende-Middenkust wil niet alleen dat deze haltes behouden blijven, maar wil ook voorkomen dat er in de toekomst nog meer haltes wegvallen. Daarom voerde de linkse partij vandaag actie aan de bushalte Kapucijnenkerk.

“De centrumbus rijdt niet langer door, maar rond het centrum van Oostende”, zegt Koen Asaert van PVDA Oostende. “Daardoor verdwijnen vier haltes in het centrum en dat betreuren we. Wij protesteren met klem tegen het afschaffen van die vier haltes, in het belang van de bevolking, zeker de senioren, die minder mobiel zijn en zeker geen deelstep kunnen of willen nemen.”

Petitie

“De PVDA wil meer en beter openbaar vervoer in plaats van minder bussen en nog slechtere service. Iedereen heeft recht op mobiliteit. Wij lanceren dan ook een petitie en hopen dat de mensen massaal zullen tekenen op de website: https://westvlaanderen.pvda.be/onze_bushalte_moet_blijven. PVDA heeft een plan voor de mobiliteit van de toekomst en wil een echte SWITCH. Een publiek en goedkoop transport met klokvaste en regelmatige treinen, bussen en trams, die perfect op elkaar aansluiten. Landen als Luxemburg en Zwitserland tonen dat het anders kan. Het resultaat is minder files, minder luchtvervuiling en minder stress.” (FRO)