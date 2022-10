Putten en bulten in de Gentsestraat in Moorslede

In een toegevoegd agendapunt aan de dagorde van de gemeenteraad wees Bart De Koning (PRO) op de putten en bulten in de Gentsestraat, buiten de bebouwde kom.

“Er ligt tussen het fietspad en de rijweg een strook asfalt”, zegt Bart. “Als twee fietsers elkaar kruisen, is het soms noodzakelijk uit te wijken naar de asfaltstrook die echter bezaaid is met putten en bulten.”

“Een erg gevaarlijke situatie, zeker op momenten waar er druk autoverkeer is in beide richtingen. Het fietspad zelf bestaat uit betonplaten die hun beste tijd hebben gehad.” “We gaan de putten vullen, meer kunnen we niet doen”, aldus schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie).

Eenrichtingsverkeer

Bart De Koning vroeg ook om in straten met éénrichtingsverkeer de verkeersborden aan te passen zodat ook speed pedelecs zijn toegelaten. “Nu staat op het onderbord uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen klasse A”, zegt Bart. “Speed pedelecs worden aangeduid onder klasse P.

“Ik ga die vraag meenemen naar de Werkgroep Verkeer waarin onder meer de Fietsersbond is vertegenwoordigd”, reageert schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (STERK). “Speed pedelecs zijn gelijkgesteld met bromfietsen klasse B.” (EDB)