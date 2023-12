Vooruit West-Vlaanderen maakt kieslijsten Kamer en Vlaams Parlement bekend: Jeroen Soete en Nawal Maghhroud verrassende nieuwkomers

Tijdens een provinciaal congres in Tielt keurde Vooruit West-Vlaanderen de verkiezingslijsten goed voor de Kamer en het Vlaams Parlement. Verrassende nieuwkomers zijn Jeroen Soete (40) uit Oostende op plaats 2 voor de Kamer en Nawal Maghroud (31) op plaats 2 voor het Vlaams Parlement.

Jeroen Soete is fractieleider in Oostende en kabinetschef van gedeputeerde Jurgen Venlerberghe. Jeroen wordt de ‘luis in de pels’ genoemd van Oostends burgemeester Bart Tommelein. “In 2013 was ik – met Samen Sterker – de drijvende kracht achter de eerste groepsaankopen van gas- en elektriciteit voor meer dan 100.000 mensen”, vertelt Soete. “Koopkracht zal zowat de rode draad in mijn kiescampagne worden, naast thema’s zoals betaalbare gezondheidszorg. Mensen moeten kunnen rekenen op meer loon en lagere facturen, zodat ze makkelijker het einde van de maand kunnen halen. “

Nawal Maghroud is fractieleider in Kortrijk en wil er een punt van maken, dat ook anderen een eerlijke kans krijgen zoals zij gekregen heeft. “Had je me tien jaar geleden gezegd, dat ik vandaag tweede zou staan op de Vooruit-lijst van het Vlaams Parlement, ik had je nooit geloofd”, reageert Maghroud. “Ik ben compleet overdonderd. Ik wil vooral dat er meer aandacht gaat naar kinderen en leraars en dat er meer geïnvesteerd wordt in het onderwijs”, aldus Maghroud. “Waar het geld vandaan moet komen? Laat de zwaarste inkomens wat meer inspanningen doen, zou ik zeggen.”

De top vijf van beide lijsten oogt eveneens jong én ervaren: parlementsleden Maxim Veys (Vlaams 3), Steve Vandenberghe (Vlaams 4), Annick Lambrecht (De Kamer 3), Vicky Reynaert (De Kamer 4) en schepenen Valentijn Despeghel uit Ieper (Vlaams 5) en Philip Bolle uit Ieper (De Kamer 5). (GGM)