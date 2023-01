Robin De Lille wordt nieuw provincieraadslid

Op donderdag 26 januari legt Robin De Lille uit Middelkerke de eed af als kersvers provincieraadslid voor Groen. Hij volgt Gerda Schotte op, die eind vorig jaar na 10 jaar haar ambt als provincieraadslid neerlegde.

Robin (29) zetelde de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad van Middelkerke, waar hij geboren en getogen is. Daarnaast is hij ook co-voorzitter van Jong Groen Middenkust. Op professioneel vlak werkt Robin als OKAN-leerkracht en vervolgschoolcoach in het KTA Brugge. “QUOTE”, aldus het nieuwe provincieraadslid.