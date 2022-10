Provincie vraagt inspraak burgers voor ruimtelijke toekomst: “Hoe zie jij 2040 zitten?”

De provincie West-Vlaanderen organiseert vier publieke infomomenten over het ruimtelijke beleid. Het ideale moment om de mening te vragen van de burgers. “De grote vraag is eigenlijk “Hoe moet West-Vlaanderen er voor jou uitzien in 2040?”. Maar we werken specifiek rond enkele thema’s, zoals water, energie, mobiliteit, open ruimte en de toekomst van dorpen en steden. Iedereen mag er zijn mening geven”, vertelt Stephaan Barbery, directeur Ruimtelijke Planning.

Vorige woensdag vond het eerste publieksmoment plaats in Roeselare, waar West-Vlamingen hun mening en ideeën konden geven voor het nieuwe ruimtelijke beleidsplan. Vanavond is het de beurt aan Kortrijk en daarna volgen Brugge (9 november) en Veurne (16 november) nog. “We willen nadenken over hoe de ruimte in West-Vlaanderen er in de toekomst in bijvoorbeeld 2040 moet uitzien. Wat vinden West-Vlamingen, jong of oud eigenlijk belangrijk? Dat is dé vraag”, zegt Stephaan Barbery, directeur Ruimtelijke Planning.

Beleidsplan Ruimte

In de toekomst zal onze provincie te maken krijgen met enkele uitdagingen over de indeling van de ruimte. “We moeten onder andere de open ruimte vrijwaren en de verharding van de ondergrond afbouwen. Dat wil zeggen dat we de bestaande bebouwing creatiever zullen moeten invullen. Maar we moeten ook nadenken over de droogte, wateroverlast of de verzilting van de grond.”

“We moeten nadenken over verharding, hernieuwbare energie en de locatie daarvan en hoe we ons zullen verplaatsen”

“Er valt heel wat te bespreken”, gaat Barbery verder. “We zitten bijvoorbeeld ook met de energiekwestie opgezadeld. Als we willen CO2-neutraal zijn, zullen we nog heel veel moeten investeren in bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen. Maar waar moeten die dan komen? We kunnen niet de hele zee vol gaan zetten. Ook de verbinding tussen dorpen en steden is heel belangrijk. Want we zien steeds meer voorzieningen uit dorpen wegtrekken. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat iedereen alles gemakkelijk kan bereiken en hoe gaan we ons over 28 jaar verplaatsen?”

Interactieve workshops

In de voormiddag worden de lokale gemeentebesturen uitgenodigd om in dialoog te gaan over de toekomst van de ruimte in West-Vlaanderen. Maar iedere woensdag tussen 16 en 18.30 uur zijn de inwoners van de desbetreffende regio welkom. “Iedereen mag hier zijn mening geven. Ze kunnen dat doen door hier een formulier in te vullen of eventueel ook online. Maar je kan ook bij de infosessie meedoen aan enkele workshops, waarvoor je moet inschrijven.”

Beeld tijdens een van de vijf workshops. © GF

Tijdens de workshops worden de problematieken op een heel concrete manier benaderd. “Mensen krijgen enkele pionnen, waarmee ze hun huidige woning, hun droomwoning en de meest gebruikte manier van verplaatsen kunnen tonen op de kaart. Daarna gaan we met elkaar in discussie wat er nog moet veranderen om een ideaal scenario te bereiken. Want een zeer wijd verspreide bebouwing draagt een hogere kost met zich mee door de watervoorziening, wegen, afvalophaling, het onderhoud enzovoort. Bij een andere workshop geven we de deelnemers het aantal windturbines dat er ongeveer nodig zullen zijn om in 2040 voldoende hernieuwbare energie te produceren en laten we hen die zelf plaatsen op de kaart. Op die manier brengen we allerlei thema’s concreet aan bod.”

Via een online animatie kan je nu ook zelf jouw gemeente ‘West-Vlamergem’ ontwerpen. “We laten mensen zelf de ruimte indelen. Dat is een trigger om de West-Vlamingen te laten nadenken over wat zij belangrijk vinden in de toekomst. Want onze omgeving zal bepaald worden door onze visie.” Klik hier en kijk hoe jij jouw gemeente zou indelen.

Ongezouten mening

Tijdens de workshops en infosessie kan iedereen zijn ongezouten mening geven. “Ik werk zelf bij Beweging.net en vind het heel belangrijk dat mensen, mezelf inclusief onze mening geven. Persoonlijk vond ik het vooral verbazingwekkend om te lezen dat mensen nog steeds blij zijn met de voorzieningen in hun nabije buurt. Want overal zie je kleine handelszaken of bankkantoren wegtrekken. Ik had net gedacht dat mensen er minder tevreden mee zouden zijn hoe het nu is”, vertelt een van de bezoekers.

“Volgens mij moeten we dorpen niet meer uitbreiden, maar bestaande ruimte hergebruiken met co-housingprojecten of nieuwe woningen waar kleine gezinnen terecht kunnen”

Voor de workshops in Roeselare kwamen er een aantal geïnteresseerden opdagen. Lut De Coster was een van hen. “Ik had hier over gehoord via de Boerenbond en ik ben heel nieuwsgierig naar hoe West-Vlaanderen er zal uitzien in de toekomst. Ik had wel verwacht dat het zou gaan over iets specifiekere problemen, waar de verschillende regio’s nu mee zitten. Voor mij bleef het nu heel algemeen. Maar ik ben bijvoorbeeld wel van mening dat de dorpen nu vandaag niet meer moeten uitbreiden met woonwijken. We kunnen dat vermijden door bijvoorbeeld boerderijen, die ermee stoppen of oude bedrijven en woningen te vervangen door co-housingprojecten, waar meerdere kleine gezinnen en eenpersoonshuishoudens terecht kunnen.”

Nog andere personen komen er langs met de interesse vanuit hun beroepsveld. “Ik ben zelf architect”, vertelt Marjan Flamang. “Het is voor mij interessant om hier de respons van mensen te horen en te luisteren naar wat hen bezig houdt. Vandaag is het met de verkaveling vaak een gepuzzel. De oplossing daarvoor zit in een goede ruimtelijke planning. Ik ben benieuwd om te zien hoe de provincie dat dan uiteindelijk zal toepassen.”

In 2025 wil de dienst Ruimtelijke Planning het definitieve beleidsplan, dat het oude structuurplan van 2002 vervangt, voorleggen aan de Provincieraad.