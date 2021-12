Opnieuw protestactie van Vlaams Belang tegen Kortrijkse moskee, deze keer aan Provinciehuis Boeverbos

Het is niet de eerste keer dat Vlaams Belang zich laat horen over het Kortrijkse moskeedossier, en het zal vermoedelijk ook niet de laatste keer zijn. Donderdagmiddag vatte een kleine groep van twaalf betogers post voor het Provinciehuis Boeverbos in Brugge, waar om 14 uur de laatste zitting van de provincieraad omtrent het meerjarenplan van start ging.

Het is uiteindelijk de West-Vlaamse deputatie die het laatste woord krijgt in dit dossier. Uiterlijk 23 december beslissen zij of er een moskee zal komen in de Brugsesteenweg in Kortrijk. Daar hopen vier provincieraadsleden en acht parlementsleden van het Vlaams Belang een stokje voor te steken. “Vlaams Belang gooit álle politieke en juridische middelen in de strijd en spaart kosten noch moeite om de grootste moskee van Vlaanderen te stoppen. We verzamelden ruim 3.000 handtekeningen in een petitie, dienden 825 bezwaarschriften in tegen de vergunning en organiseerden maar liefst twee betogingen. Vandaag staan we vastberaden aan de provinciegebouwen omdat hier finaal voor Kerst een oordeel wordt geveld”, klinkt het bij Wouter Vermeersch, fractieleider van Vlaams Belang in Kortrijk.

De vergunning voor de moskee werd reeds goedgekeurd door Stad Kortrijk, waarop enkele buurtbewoners en Vlaams Belang een beroepsprocedure opstartte bij de Provincie. Daar werd een omgevingsambtenaar aangesteld om advies te verlenen aan de deputatie, wat uiteindelijk voorzichtig negatief uitdraaide. Er zouden te veel onduidelijkheden zijn inzake de verkeersveiligheid, geluidshinder en mobiliteitsimpact. “Als de deputatie de vergunning na dit advies alsnog goedkeurt, dan is dat een puur politieke zet”, aldus Wouter Vermeersch.