Nieuwe subsidies voor West-Vlaamse kanalen

De Provincie West-Vlaanderen lanceert een nieuw subsidiereglement voor deondersteuning van projecten langs West-Vlaamse kanalen. Elk project kan rekenen op maximum 150.000 euro.

Lokale besturen kunnen tweemaal per jaar aanvragen indienen, in december en juni. In West-Vlaanderen zijn er acht kanalen waarvoor al heel wat investeringen op de planning staan: kanaal Roeselare-Leie, kanaal Bossuit-Kortrijk, Spierekanaal, kanaalPlassendale-Nieuwpoort-Duinkerke, Lokanaal, kanaal Ieper-IJzer, kanaal Oostende-Brugge-Gent en het Boudewijnkanaal.

Het provinciebestuur erkent de groeiende belangstelling voor het versterken van de economische functie van deze waterwegenen de noodzaak om het stimuleren van transport via het water te ondersteunen. Zo worden vele vrachtwagens van het (West-)Vlaamse wegennet gehaald. Om de projecten te stimuleren wordt dit nieuwe reglement in het leven geroepen.

150.000 euro

Er komen subsidies voor concrete investeringen op het terrein die gericht zijn op publieke ruimte, landschap, recreatie, erfgoed, natuur & biodiversiteit, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, … De projecten moeten een duidelijke link hebben met de waterweg en dienen de band tussen de inwoners van de kanaalgemeenten en hun waterweg te herstellen of versterken.Voor elke gemeente gelegen langs een van onderstaande kanalen wordt er maximum 150.000 euro voorzien per project.