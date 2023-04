Kleine steden krijgen 15 miljoen van de Provincie om te innoveren

De Provincie West-Vlaanderen investeert 15 miljoen euro in haar kleine steden. De bedoeling is om die 14 lokale besturen een duwtje in de rug te geven om verschillende projecten te realiseren. “De kleine steden moeten krijgen wat ze verdienen om oplossingen te kunnen uitwerken voor de uitdagingen waar ze op vandaag mee geconfronteerd worden”, aldus gedeputeerde Jean de Bethune.

Het gaat over Blankenberge, Diksmuide, Poperinge, Ieper, Menen, Knokke-Heist, Tielt, Veurne, Waregem, Torhout, Koksijde, Oostkamp, Harelbeke en Izegem. De bedoeling is dat ze hun deel van dit budget gebruiken voor onder meer innovatieve woonvormen voor jonge gezinnen en nestverlaters, een leven in en rond het station, kernversterking van de detailhandel en meer groen in de stad.

Uitdagingen

Deze week kwamen de lokale besturen samen voor een eerste trefmoment in het provinciehuis in Brugge om de stand van zaken te overlopen. Gedeputeerde voor streekwerking Jean de Bethune is tevreden met het budget dat de Provincie hiervoor kan opzij zetten. “De kleine steden bedienen met hun aanbod aan diensten en voorzieningen een groot verzorgingsgebied en trekken ook mensen uit omliggende gemeenten aan. Tegelijk worden ze geconfronteerd met grootstedelijke problemen”, klinkt het.

“Kleine steden kampen ook met grootstedelijke problemen”

“Naast de Vlaamse aandacht voor de centrumsteden, moeten de kleine steden volwaardig erkend worden voor deze fundamentele rol. De Provincie zet met haar ondersteuningsbeleid kleine steden alvast een sterke stap in die richting.”

Vier bouwstenen

De vier thema’s – betaalbaar wonen, detailhandel, leefbaar station en groen – werden bewust uitgekozen om deze kleine steden aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen.

De Provincie loopt samen met een 10-tal steden een traject om via diverse formules in allerlei vormen van innovatief en betaalbaar wonen te investeren met focus op reconversie, voorbeeldwaarde en toekomstbestendigheid. Van een wooncoöperatieve in Knokke-Heist tot de verbouwing van de erfgoedsite het Weeuwhof in Poperinge.

Samen met OC West en POM West-Vlaanderen investeren 7 kleine steden samen in een datagestuurd detailhandelsbeleid. Tegelijkertijd wordt voor elke stad een Strategisch Commercieel Handelsplan opgemaakt. Daarnaast ondersteunt de Provincie de steden in de zoektocht met de NMBS naar een nieuwe invulling van de stationsgebouwen of in de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving.

Tot slot investeert de Provincie deze legislatuur mee in nieuwe parken in Waregem, Torhout en Menen, in groene assen in Poperinge en Oostkamp of onthardingsprojecten in Koksijde en Harelbeke. In Tielt krijgen de plannen van het stadsrandbos meer en meer vorm.