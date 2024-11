Kelly Detavernier wordt eerste N-VA-gedeputeerde in West-Vlaanderen, Wim Aernoudt wordt voorzitter provincieraad

Voor het eerst in de geschiedenis van West-Vlaanderen levert de N-VA een gedeputeerde in het provinciebestuur. Kelly Detavernier legt op 2 december 2024 de eed af als gedeputeerde in de West-Vlaamse provincieraad. Met haar ruime ervaring als schepen en voormalig fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad brengt Detavernier een sterke expertise mee op het gebied van beleid en organisatie.

Detavernier zetelt sinds 2013 in de Kortrijkse gemeenteraad, waar ze haar eerste stappen zette als fractieleider. In 2016 werd ze schepen, met onder andere Financiën, Personeel, Interne Organisatie, Onderwijs en Evenementen onder haar bevoegdheden. Die ervaring neemt ze nu mee naar het provinciebestuur. Daar wordt ze straks verantwoordelijk voor een brede portefeuille, waaronder Mobiliteit, Onderwijs, Erfgoed, Personeel en Ruimtelijke Ordening. Tijdens de provincieraadsverkiezingen van 13 oktober behaalde ze maar liefst 9.011 voorkeurstemmen in het arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt.

“De N-VA wil West-Vlaanderen verder laten bloeien en inzetten op een welvarende provincie,” zegt Detavernier. “Met deze portefeuille kunnen we lokale besturen maximaal ondersteunen om hun ambities waar te maken”. Ze verlaat de Kortrijkse politiek niet volledig maar blijft er actief als gemeenteraadslid.

Nieuwe provincieraadsvoorzitter: Wim Aernoudt

Ook Wim Aernoudt, ingenieur en ervaren politicus uit Gistel, legt straks de eed af als nieuwe voorzitter van de provincieraad. Met twaalf jaar ervaring in de provincieraad en gemeenteraad van Gistel neemt hij het voorzitterschap op zich en zal hij de komende zes jaar de vergaderingen leiden en de samenwerking binnen de raad versterken.

Brede N-VA-vertegenwoordiging in de provincieraad

Naast Detavernier en Aernoudt worden Daphné Dumery (Blankenberge), Anouk Speleers (Zonnebeke), Isabelle Goeminne (Knokke-Heist), Kurt Himpe (Izegem) en Johan De Poorter (Tielt-Meulebeke) beëdigd als provincieraadsleden. Met deze nieuwe aanstellingen kijkt de N-VA uit naar een vruchtbare samenwerking in het West-Vlaamse provinciebestuur en zet de partij zich in om de komende zes jaar actief bij te dragen aan de groei en bloei van de provincie.