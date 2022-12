Jouwe (37) is nieuwe provinciaal voorzitter van PVDA: “We willen een zetel in de gemeenteraad van elke West-Vlaamse centrumstad”

Na 20 jaar als provinciaal voorzitter van PVDA geeft Kortrijkzaan Filip Desmet (67) de fakkel door aan de dertig jaar jongere Jouwe Vanhoutteghem. Die krijgt voor de komende vijf jaar het leiderschap over de West-Vlaamse troepen van de extreem-linkse partij. De ambities zijn torenhoog. “In 2024 moeten er zowel in het Vlaamse als federale parlement West-Vlaamse PVDA’ers zetelen.”

“De PVDA is de laatste 20 jaar volledig veranderd”, opent ex-provinciaal voorzitter Filip Desmet. Hij werd in 2002 voorzitter van de West-Vlaamse afdeling. Hoewel de partij anno 2022 de angstgegner is van de traditionele partijen, haalde het de afgelopen twintig jaar geleden amper een halve procent. Toen hij tot voorzitter werd gekroond, telde de partij slechts 80 leden in West-Vlaanderen. In 2017 waren dat er al 500, in de laatste vijf jaar zelfs 1.600. “We surfen mee op het succes van onze nationale partij. Maar ik ben wel behoorlijk trots op de verdriedubbeling van onze West-Vlaamse leden”, aldus Desmet.

PVDA op de kaart

Na twintig jaar voorzitterschap geeft hij als oudgediende zijn mandaat door aan Jouwe Vanhoutteghem. De partijmilitant van het eerste uur werd geboren in Ieper, en belandde na omzwervingen door Gent en Leuven in 2015 in Kortrijk, waar hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de lijst trok. Een zitje in de gemeenteraad leverde dat niet op, de smaak om de PVDA verder op de kaart te zetten, kreeg hij wel te pakken. Even voor kerst werd de nieuwe 15-koppige provinciale raad van PVDA geselecteerd. Die droegen Jouwe voor als voorzitter.

Dichtbij de mensen

De wittebroodsdagen waren alvast razend druk. “We zijn momenteel ons kantoor in Kortrijk volop aan het renoveren en tegelijk is er op persoonlijk vlak ook een baby’tje onderweg. Het zijn dus pittige dagen, maar ik doe het uiteraard met volle goesting”, dixit Jouwe. In tegenstelling tot N-VA geloven Jouwe en Filip wel in het nut en de werking van de provincies. “Politiek moet voor ons zo dicht mogelijk bij de mensen staan. Het afschaffen van de provincies is een platte besparing op dienstverlening, sociale rechten en cultuur. We kunnen pas zaken veranderen als we echt luisteren naar de mensen om samen de problemen aan te pakken”, steekt Jouwe van wal.

“We moeten in West-Vlaamse centrumsteden minstens één PVDA’er op de gemeenteraad afvaardigen”

Een van de zaken die beide heren in West-Vlaanderen ten gronde willen aanpakken, is het openbaar vervoer. “West-Vlaanderen is voor de Vlaamse regering niemandsland, zeker wat betreft openbaar vervoer. Er worden aan de lopende band bushaltes gesloten in de kleinere dorpen, net nu die broodnodig zijn. Dat is een duurzame oplossing voor het fileprobleem. Echt onbegrijpelijk en iets dat we dringend moeten aanpakken”, zegt Jouwe.

Onmogelijke mogelijk

Bij de laatste verkiezingen in 2019 haalde de extreemlinkse partij de kiesdrempel van 5% niet. Het gevolg: geen West-Vlaamse mandatarissen van PVDA in het Vlaamse en Federaal parlement. Om dat tij te keren, wil Jouwe meesurfen op het nationale succes van Raoul Hedebouw. “We maken het verschil omdat we écht luisteren naar de problemen van de mensen, in tegenstelling tot de andere partijen. Denk bijvoorbeeld aan de 6% BTW op energie of de overwinstbelastingen. Die werden eerst onmogelijk genoemd, maar zijn dankzij PVDA nu realiteit. We maken echt het verschil.”

“PVDA is de enige garantie op een progressief en sociaal beleid”

Ondanks die mooie beloftes maakt PVDA alleen in Borgerhout en Zelzate deel uit van het gemeentebestuur. “En daar tonen we dat we het verschil maken en dat het anders kan. PVDA is de enige garantie op een progressief en sociaal beleid.” Dat idee moet voor PVDA West-Vlaanderen bij de volgende verkiezingen zijn vruchten afwerpen. “We willen een West-Vlaming van PVDA in het Federaal én Vlaams parlement. Daarnaast willen we in de centrumsteden Kortrijk, Brugge en Oostende een zetel in de gemeenteraad.”

Kracht van vakbonden

De herstructurering bij Beaulieu, het faillissement van Belorama en de sluiting van Avelgemse site van Balta. In 2022 gingen heel wat West-Vlaamse jobs bij grote bedrijven op de tocht. “Een enorme ramp. Ik herinner me nog de ontslagen bij Bekaert in 2019, toen verloren 281 mensen hun job. Iedereen ging maar akkoord, wij zijn de enige partij die opkwam voor de arbeiders”, stelt Filip, zelf jarenlang vakbondsman.

Jouwe haalt een artikel tevoorschijn over het kerstcadeau van Beaulieu-topman Francis De Clerck die zijn familie trakteerde op 25 miljoen. “Het probleem is dus niet dat er geen geld is in West-Vlaanderen, maar dat het niet tot bij de mensen geraakt. De rijke familie is gelukkig, maar ondertussen verliezen 174 mensen hun job. Onbegrijpelijk.” Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, geloven beide heren in de kracht van de vakbonden. “Ze zijn broodnodig binnen de bedrijven. We zijn de partij die hen nog het meest steunt.”

Tweewekelijkse afvalophaling

Gezien zowel Filip als Jouwe in Kortrijk wonen, volgen ze het beleid van de stadscoalitie op de voet. “Op de belangrijke beslissingen botsen we met het stadsbestuur. Ik heb het gevoel dat ze vaak doelbewust ingaan tegen wat de bewoners nu echt willen. Bijvoorbeeld de tweewekelijkse ophaling van het huisafval. Stad Kortrijk en IMOG hadden plannen om het huisafval slechts tweewekelijks in plaats van wekelijks op te halen. PVDA ging op de barricades staan, voerde actie, waardoor het stadsbestuur de beslissing terugdraaide”, geeft Filip een voorbeeld.

“Kortrijk investeert verkeerd”

Volgens Jouwe investeert Stad Kortrijk dan weer op de verkeerde manier. “Voor wie is Kortrijk een mooiere stad geworden? De Leieboorden zijn dan wel vernieuwd, maar tegelijk zijn de aangrenzende appartementen onbetaalbaar geworden. Kortrijk is kampioen in het besparen op stadsdiensten. Er ligt een nieuw likje verf op de stad, maar niemand weet wat erachter schuilt.”

Het zijn allemaal zaken die Jouwe als West-Vlaams PVDA-voorzitter wil aanpakken. Eerste afspraak? De nieuwjaarsreceptie op 20 januari met boegbeeld en nationaal voorzitter Raoul Hedebouw.