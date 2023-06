Groen wil provinciebelasting voor kwetsbare alleenstaanden schrappen, maar voorstel wordt afgewezen

De Groen-fractie diende tijdens de provincieraad een voorstel in om de provinciebelasting voor alleenstaanden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming volledig te schrappen. De deputatie had respect voor de achterliggende gedachte, maar keurde het voorstel toch niet goed omwille van de praktische onhaalbaarheid.

Begin 2023 werd er reeds een wijziging doorgevoerd omtrent de provinciebelastingen. Door een indexatiefout betaalden alleenstaanden in West-Vlaanderen al jarenlang net iets te veel belastingen, dit werd gecorrigeerd. De provinciebelasting voor een alleenstaande bedraagt sinds dit jaar 22 euro, exact de helft van het bedrag dat een gezin van twee volwassenen moet neertellen. Voor alleenstaanden met een verhoogde tegemoetkoming is dat 17,50 euro.

Discriminatie

Nu wil Groen nog een stapje verder gaan. “Alleenstaanden hebben het financieel sowieso niet gemakkelijk in ons land. Ze moeten voor alle levenskosten alleen opdraaien, terwijl die niet zoveel lager liggen dan bij koppels en gezinnen”, aldus raadslid Maarten Tavenier (Groen). “Voor de meest kwetsbare alleenstaanden zou het zeer welkom zijn om de provinciebelasting te laten vallen, de financiële impact daarvan voor Provincie is verwaarloosbaar. Amper 0,55 procent van alle inkomsten.” Alle oppositiepartijen steunden dit voorstel.

Hoewel gedeputeerde Jean De Bethune akkoord gaat met het feit dat er aandacht moet besteed worden aan de moeilijke situatie van vele alleenstaanden, besloot hij namens de deputatie het voorstel niet te aanvaarden. “Het is een sympathiek idee, maar het is technisch onuitvoerbaar. Ergens zou het discriminerend zijn, want waarom enkel de alleenstaanden die onder het sociaal tarief vallen? Waarom niet de kwetsbare gezinnen met kinderen? Het is nu niet het moment om grote fiscale veranderingen door te voeren.”