Gouverneur wil voorbeeld nemen aan Limburg: “Eén regio in plaats van vier, en meer fusies tussen politiezones”

Samenwerking, dat was het overkoepelende thema in de jaarlijkse rede van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Hij hamert op meer samenwerking op tal van niveaus, maar twee ervan springen er toch uit: tussen politiezones en intergemeentelijk. “Politiezone Spoorkin zou moeten opgedoekt worden en opgaan in een groter geheel”, klinkt het.

“Mensen denken soms dat de politie enkel dient om de wet te handhaven, maar intussen is hun kerntaak zoveel breder geworden. Om efficiënt de democratie te kunnen blijven behouden is samenwerking tussen alle politiediensten essentieel. Maar daar wringt het schoentje soms”, meent de gouverneur van West-Vlaanderen. Volgens hem staat een overdaad aan regelgeving, ego’s oude structuren en andere bureaucratische obstakels goeie samenwerkingen in de weg.

“Het huidige politionele systeem werkt niet meer, nooit eerder was het zo onduidelijk wie welke taken opneemt”

“Hervormingen op federaal niveau hebben hier weinig aan bijgedragen, in tegendeel. Nooit eerder was het voor de burger zo onduidelijk wie nu juist welke taak heeft, met als gevolg dat de private veiligheidssector zelfs taken over begint te nemen. Denk maar aan de ambtenaren die GAS-boetes uitschrijven, gemeenschapswachten en tal van bijzondere inspectiediensten. Het huidige systeem van 19 politiezones werkt niet meer, we moeten dat durven inzien. Hoe het er bijvoorbeeld in PZ Midow aan toe gaat is zeker geen toonvoorbeeld van hoe het wél moet…”

Fusies

Fusies zijn volgens hem dé oplossing om de dienstverlening van de politie te optimaliseren. Hij verwijst daarbij naar de succesvolle hervorming van de brandweerkorpsen, die heeft geleid tot de vier huidige hulpverleningszones. “Maar op hoger niveau ontbreekt alle sense of urgency om actie te ondernemen op politioneel vlak, blijkbaar moeten we wachten tot er weer eens een crisis uitbreekt”, aldus Decaluwé. Het is trouwens niet de eerste keer dat de gouverneur deze visie uitspreekt, hij ijvert al jaren voor een serieuze inkrimping van het aantal politiezones.

“Kleine zones kunnen amper op zichzelf voorzien in de basisdienstverlening, laat staan dat ze de middelen hebben om zich te specialiseren. Zones zoals PZ Spoorkin (Alveringem, Lo-Reninge en Veurne) zouden moeten opgedoekt worden opgaan in een groter geheel. En andere samenwerkingsverbanden moeten uniformer vastgelegd worden, in plaats van de wildgroei aan protocollen. In Limburg hebben ze dit al vroeger aangepakt. Enkel zo kunnen we ons op een efficiënte manier voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst.”

Eén West-Vlaamse regio

Een ander punt van versnippering waar de gouverneur graag verandering in wil brengen, is de regioverdeling in West-Vlaanderen. In 2023 werd elke provincie opgedeeld in regio’s, behalve Limburg. In West-Vlaanderen hebben we er vijf: Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek, Midwest, Regio Brugge, de Middenkust en Regio Brugge. “Al van in het begin heb ik aan de Vlaamse regering gevraagd of het Limburgse model niet ook bij ons mogelijk was, maar al elke keer valt mijn verzoek in dovemansoren. Dit jaar zal ik mijn vraag opnieuw stellen”, klinkt het stellig.

De insteek is dat het bestaan van de regio’s de samenwerking tussen gemeenten soms bemoeilijkt. “Ik heb het dan niet per sé over fusies, maar een pragmatische uitwisseling van kennis, materialen, organisaties etc. in functie van het welzijn van de burger.”

“Er zijn te veel regels die pragmatische samenwerkingsverbanden in de weg staan”

Verder in zijn rede heeft de gouverneur het nog over internationale samenwerkingsverbanden, de kustwacht, waterbeheer en ziekenhuisnetwerken. Overal is de boodschap duidelijk: “Er moeten minder regels en meer geïntegreerde adviezen komen. Het moet eenvoudiger worden om de krachten te bundelen, op élk vlak. Weg met alle autonome eilandjes.”