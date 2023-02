Anke Vandermeersch is kersvers provinciaal CD&V-jongerenvoorzitter: “Stem van de jongeren laten klinken tot in Brussel”

Ze is al een tijdje politiek actief bij CD&V, maar ze mikt nu wat hoger. Anke Vandermeersch uit de Werkenstraat in Kortemark deed een gooi naar het provinciaal voorzitterschap van de CD&V-jongeren en mag zich sinds 14 februari dan ook voorzitter noemen.

“Ik neem de fakkel over van Sien Vandevelde uit Kortrijk”, aldus Anke (29), die werkt als leerkracht in een freinetschool in Kortrijk. “Er kon tot en met 13 februari gestemd worden. Eigenlijk was ik de enige kandidaat, maar het heeft allemaal ook met vertrouwen te maken.”

“Doordat mijn voorgangster overtuigd was dat ik een goede opvolgster zou zijn, schaarde de hele ploeg zich achter mijn kandidatuur. Sien is ondertussen niet alleen een goede politieke collega, maar ook een echte vriendin geworden. We leerden elkaar kennen in 2019. Ik stond op de federale lijst en Sien op de Vlaamse lijst”, vertelt Anke.

“Ik wist dat Sien op zoek was naar geëngageerde mensen. Ik ben trouwens al langer dan vandaag actief binnen CD&V. Ik kwam in 2012 op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kortemark, waar mijn oom – Luc Vandermeersch – ook nog steeds politiek actief is binnen de gemeenteraad.”

Eigen ideeën

“Met mijn provinciale voorzitterschap hoop ik tegemoet te kunnen komen aan de noden van de lokale afdelingen. Meehelpen aan nationale acties behoort ook tot mijn takenpakket. Sien werd ondertussen verkozen tot nationaal voorzitter jong-CD&V, dus met haar hoop ik alvast ook een goeie samenwerking te hebben in de toekomst. Ik wil tijdens mijn periode als provinciaal voorzitter jong-CD&V het engagement dat Sien gestart is, verderzetten maar dan wel met mijn eigen ideeën daarin verwerkt.”

“Het is mijn taak de CD&V-jongeren in West-Vlaanderen te ondersteunen, naar hun stem te luisteren en die stem te laten klinken tot in Brussel. Het feit dat ik de steun kreeg tijdens de verkiezing, doet me alleen nog maar meer goesting krijgen om eraan te beginnen”, besluit Anke.

(Jeffrey Dael)