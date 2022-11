Provincie West-Vlaanderen koopt kasteeldomein Geelhand in Kemmel: chalet in erfpacht voor gemeente Heuvelland

Het kasteeldomein van de familie Geelhand-De Merxem werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen. Het domein is gelegen in de Reningelststraat in Kemmel en wordt Le Chalet genoemd.

Schepen van milieu en landbouw Jean-Pierre Geelhand groeide op in dit landhuis. De provincie maakt het park publiek toegankelijk, de gemeente Heuvelland engageert zich om de uitbating van het gebouw te coördineren. De weide langs de Kemmelstraat wordt een publieke parking.

Met de aankoop van het kasteeldomein verstevigt de provincie West-Vlaanderen haar aanwezigheid in Kemmel. Eerder werd ook een provinciaal domein ingericht op de Kemmelberg en dit vanaf 1995. “De uitbreiding heeft een totale oppervlakte van 29,2 ha en bestaat uit zeer waardevol bos en het historisch parkdomein in Kemmel met de chalet van de familie Geelhand de Merxem”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Natuur en recreatie

“Deze aankoop moet het provinciedomein verder versterken op vlak van natuur en recreatie met onder meer een uitbreiding van het Kemmelbergwandelpad richting Kemmel, op dit moment reeds het populairste wandelpad van West-Vlaanderen.”

Ook de historische link met de Warande wordt hersteld. “Na de vernielingen tijdens WO I kregen we een splitsing in een noordelijk (nu parkdomein Geelhand) en zuidelijk (nu Warande) domein, verbonden door de Kasteeldreef. Met deze aankoop wensen we deze historiek, samen met de gemeente Heuvelland, in ere te herstellen en publiek te maken voor bezoekers. Sinds 1969 is de Warande reeds toegankelijk als Provinciedomein, met deze aankoop komt het parkdomein ten Noorden van Kemmel erbij. De unieke kwaliteiten van het landschapspark met chalet uit de late 19de eeuw zijn nog grotendeels aanwezig en kunnen verder opgewaardeerd worden. Dit nieuwe park moet in de toekomst een aantrekkelijk instappunt vormen en aantakken op de bestaande wandelnetwerken richting Kemmelberg. Een aanliggend perceel, gelegen aan de Kemmelstraat, dient om de toenemende druk van bezoekers richting Provinciedomein Kemmelberg op te vangen en wordt ingericht als publieke parking. Op de vrije percelen wordt nieuw bos (3 ha) aangeplant, op de percelen aan de Willebeek wordt gekeken om de capaciteit inzake waterbuffering op te waarderen.”

Erfpacht

Tegelijkertijd met deze aankoop sluit de provincie een erfpacht voor het gebouw af met de gemeente Heuvelland voor 50 jaar. “In dit erfgoedpand zullen we in de toekomst een uitbater zoeken om een nieuwe, publieke bestemming te geven aan het gebouw. Het komende jaar worden alvast een aantal activiteiten en evenementen gepland op de site”, duidt burgemeester Wieland De Meyer deze erfpacht. “Het moet breder zijn dan woning, maar verder kan eigenlijk veel in dat gebouw zoals een restaurant of logies. De gemeente zal een openbare procedure lanceren om een project te selecteren. Dus wat het wordt kunnen we nog niet zeggen.”

Uniek landhuis

Het kasteel werd al die jaren bewoond door Patrick Geelhand de Merxem. Hij overleed dit voorjaar tijdens een jachtongeval. Het kasteeldomein stond te koop sinds begin van vorig jaar. Het betreft een uniek landhuis in cottagestijl met een bewoonbaar oppervlakte van 750m², In het landhuis zijn er negen slaapkamers en drie badkamers. Het domein zelf is 6,5 hectare groot met naast een inkomdreef ook wandelpaden, tuinen, een beplant park, twee kunstmatige vijvers, een brug en een slotgracht.