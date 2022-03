Protest tegen ‘moskee’ in Wervik verloopt rustig, tegenactie kent grotere opkomst

Zowel het protest van het Vlaams Belang als de daaropvolgende tegenactie verliepen zaterdag rustig in Wervik. Vlaams Belang protesteerde tegen de komst van een gebedsruimte voor moslims in de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat. De solidariteitsactie kwam er als steun voor de vzw Al Madina die de ruimte gebruikt.

In de voormiddag waren er zo’n dertig militanten van het Vlaams Belang aanwezig. Twee uur later was er wat meer volk. Er tekenden zo’n vijftig mensen present voor de tegenactie.

De erkende vzw Al Medina huurt de bovenzaal in de Salons Tabaksbloem om er culturele en religieuze activiteiten te organiseren voor de moslimgemeenschap van Wervik. Voor alle duidelijkheid: puur wettelijk gaat het niet om een moskee want daarvoor is (nog) geen aanvraag ingediend en geldt hiervoor overigens een hele procedure.

Iedereen van Wervik

Voorzitter Ferdaos Khan Nangarhari van de vzw Al Madina is tevreden met de steun. “De opkomst in de namiddag geeft ook een positief signaal naar onze leden”, vertelt hij. “En belangrijk: in de namiddag was iedereen van Wervik. De steunactie vind ik een heel mooi initiatief. Niet alleen voor ons.”

Zowel in de voor- als de namiddag was er politie in uniform en burger aanwezig. Er was geen enkel incident. Bij de groep van het Vlaams Belang waren er amper zes à zeven Wervikanen. In de namiddag tekende burgemeester Youro Casier (Vooruit) samen met gemeenteraadsleden Jens Ugille (Vooruit), Kristof Vandamme en Meinert Vanneste (beiden CD&V) present.

