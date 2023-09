Projectnota goedgekeurd voor herinrichting van Rijksweg in Harelbeke/Kuurne

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Kuurne en Harelbeke zetten een belangrijke stap naar een fietsveilige Rijksweg (N36d), tussen de Brugsesteenweg (N50) en de Hulstsestraat. In de projectnota staat een ontwerp met veel aandacht voor fietsers. Er werd ook een ontwerp voor een gescheiden riolering uitgewerkt. Voor de werken kunnen starten, moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. Momenteel is er nog geen startdatum van de werken bekend.

Wegen en Verkeer, de gemeente Kuurne en de stad Harelbeke werkten de projectnota uit om de Rijksweg veiliger in te richten, op maat van fietsers en lokaal verkeer. Er is een ontwerp uitgetekend voor de nieuwe inrichting van de weg. Aquafin en Fluvius tekenden een ontwerp uit voor de nieuwe riolering, onder de Rijksweg. In het ontwerp wordt de weg aangepast, zodat doorgaand verkeer tussen Kuurne en Harelbeke aangespoord wordt om de N36 te gebruiken. Op de Rijksweg komt er dan ruimte vrij om de weg in te richten op maat van fietsers en lokaal verkeer. Het ontwerp bestaat uit veilige enkelrichtingsfietspaden, aan elke zijde van de weg, en snelheidsremmers. Ook de bestaande grachten langs de straat worden verlegd, zo is er meer plaats voor de fietspaden.

Gescheiden riolering

In het ontwerp wordt ook een gescheiden riolering voorzien tussen huisnummer 48 op de Rijksweg en het kruispunt met de Hulstsestraat. Door die aan te leggen, komt er geen afvalwater meer in de grachten langs de straat terecht en komt er enkel nog regenwater terecht. Dat is aangenamer voor de buurtbewoners, maar het is ook beter voor het milieu. Op die manier kan regenwater via de gracht in de grond trekken. Voor de herinrichting kan starten, moeten er eerst nog een aantal stappen doorlopen worden. Zo moet er eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, moet er een aannemer aangesteld worden en moeten de werken voorbereid worden. Momenteel is er nog geen concrete startdatum van de werken bekend.