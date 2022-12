Project waarbij jongeren niet langer straf ontlopen bij overtreding, blijkt succesvol: “Zoon of dochter heeft er volgens ouders wel deugd van”

Het UNDO-project, waarbij de Stad Oostende een antwoord wil bieden op vlak van overlast door minderjarigen, blijkt een succes. Minderjarigen die een overtreding begaan en daardoor vernielingen aanbrengen op het openbaar domein, hebben de keuze tussen een GAS-boete of een soort werkstraf. “We merken dat ouders vaak opteren om voor de tweede optie te kiezen”, klinkt het.

Het UNDO-project werd in juni gelanceerd en werpt nu al zijn vruchten af. Minderjarigen die op een of andere manier overlast veroorzaken kunnen via het project zelf instaan voor de herstelling van de schade die ze daarmee veroorzaakt hebben. “Dat kan bijvoorbeeld door het reinigen van de gevel, als jongeren worden betrapt op wildplassen. Maar dat kan ook een halve dag meedraaien zijn met de dienst openbaar domein als men zwerfvuil achterlaat”, geeft schepen Maxim Donck duiding bij het project. “Verder hebben we ook een traject lopen waarbij de jongere een halve dag helpt bij het bedelen van de maaltijden in een van de ontmoetingscentra.”

64 overtredingen

In kader van dat project werden controleacties gehouden bij het begin van dit schooljaar en die werden herhaald in oktober. “Die controles vonden plaats voor en na de lesuren in de nabijheid van de schoolomgevingen in de stad”, vervolgt de schepen. “Zo werd er postgevat door gemeentelijke vaststellers en Gemeenschapswachten op pleintjes rond de scholen tijdens de lunchpauze. Daarbij werden 64 overtredingen vastgesteld.”

Die 64 vaststellingen werden vastgesteld bij jongeren tussen de 16 en de 18 jaar. Het gaat dan vooral om het weggooien van sigarettenpeuken, achterlaten van zwerfvuil en wildplassen. “De ouders van de student krijgen dan een bemiddelingsaanbod”, vertelt gasbemiddelaar Bo Bosmans. “Ze ontvangen het bestuurlijk verslag en een brief waarbij ze op de hoogte worden gesteld van de misstap van hun zoon of dochter. Wie niet op het voorstel ingaat, krijgt een GAS-boete toegestuurd van maximum 175 euro.”

Gesprekken

Alle ouders van de 64 jongeren kregen ondertussen zo’n voorstel toegestuurd. “Ondertussen hebben we ook al de eerste bemiddelingsgesprekken achter de rug en de ouders reageren bijzonder positief”, gaat Bosmans verder. “Sommige ouders vinden zelfs dat hun zoon of dochter er wel eens deugd van heeft om de handen uit de mouwen te steken. Anderzijds hebben we ook 25 herinneringen moeten versturen naar ouders die niet reageerden op ons voorstel.”

Schepen Donck waarschuwt echter dat er niet alleen tijdens controleacties gecontroleerd wordt. “Het kan zomaar dat een Gemeenschapswacht of vaststeller of zelfs politie de jongere staande houdt na een overtreding. We willen een halt toeroepen aan de overlast en dankzij dit project gaan jongeren nadenken als ze bijvoorbeeld een halve dag moeten opofferen ten dienste van anderen door hun overtreding. En aangezien ook de ouders ons volgen in dit verhaal, mogen we toch al voorzichtig van een succes spreken”, aldus de schepen.