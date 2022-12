Project Nieuwstraat uitgesteld naar volgende legislatuur: “Geen belastingverhoging voor burgers en bedrijven”

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting kwam de meerjarenplanning, voorgesteld door schepen Olivier De Marez (Open VLD), uitvoerig aan bod. Aanpassingen zijn nodig gezien de enorme prijsstijgingen op diensten en materialen. Bepaalde projecten worden doorgeschoven naar het begin van de volgende legislatuur.

“De recente prijsstijgingen op vlak van lonen, materiaal en energie zorgen ervoor dat de voorziene uitgaven op vlak van exploitatie en investeringen met 7 miljoen euro stijgen, iets wat we bij de start van deze legislatuur niet konden voorzien. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen de laatste maanden enkele cruciale beslissingen moeten nemen om de begroting rond te krijgen”, vertelt de schepen.

“Hierbij was het uitgangspunt om geen belastingverhoging door te voeren ten laste van de burgers en de bedrijven. We raken ook niet aan de subsidies van de verenigingen. Aangaande werkingskosten van de gemeentelijke diensten werden diverse maatregelen doorgevoerd die de uitgaven dienen te beperken. Zo werd gekozen voor energiebesparende investeringen zoals de relighting van alle openbare gebouwen. We zijn sinds 2018 bezig met de uitrol van het masterplan openbare verlichting met de recente keuze om die ’s nachts te doven tijdens de weekdagen wat een extra besparing van 70.000 euro oplevert op jaarbasis.”

Verschuivingen

De komende jaren zijn nog heel wat investeringen voorzien en deze werden allemaal zorgvuldig onder de loep genomen wat gezorgd heeft voor enkele verschuivingen binnen deze legislatuur. “Ik denk hier aan de heraanleg van het park De Visscherie. Ook wat het project Nieuwstraat betreft, werd beslist om de uitvoering ten bedrage van 2,8 miljoen euro naar begin volgende legislatuur te verschuiven zonder hierbij de lopende procedure te onderbreken.”

“Daarnaast staan er wel nog twee grote projecten op stapel waarvan de uitvoering al grotendeels is afgerond. Het gaat om de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en fietspaden in de Wielsbekestraat tussen de Dalakkerstraat en de grens met Wielsbeke, alsook de heraanleg van de fietspaden van de Nieuwstraat en het gedeelte Ter Priemstraat. Met deze aangepaste meerjarenplanning komt het budgettair resultaat eind 2025 op 2,4 miljoen euro met een autofinanciering van 49.000 euro”, aldus de schepen.