Premier Alexander De Croo zwaait ‘zijn’ oud-directeur en ex-schepen Jules Lampole uit op nieuwjaarsevenement op 8 februari

Op woensdag 8 februari komt premier Alexander De Croo (Open VLD) naar Avelgem. Hij zal er een speech geven op het nieuwjaarsevenement van de lokale afdeling van zijn partij. De premier zwaait tegelijk ook schepen van Sport en Cultuur Jules Lampole (80) uit, die op 1 januari het stokje doorgaf aan Liesje Cartreul.

Oud-leerling

Voor Lampole is de komst van de premier de kers op de taart van zijn carrière in de politiek én een blij weerzien met een voormalige leerling. Tijdens zijn professionele loopbaan was de oud-schepen namelijk ook directeur van het Koninklijk Atheneum te Ronse, waar de jeugdige Alexander De Croo een tijdlang school liep.

Op zijn 75ste werd Jules Lampole, na achttien jaar raadslid, alsnog schepen. “Een droom die waar wordt”, zei de nestor van het gemeentehuis toen. © gbA

Op het nieuwjaarsevenement van gbAvelgem, op woensdagavond 8 januari, zal Jules Lampole de premier een aantal ‘politieke’ examenvragen voorleggen, zoals dat ettelijke jaren geleden ook op de schoolbanken gebeurde. Daarna volgt een netwerkreceptie.